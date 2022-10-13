世界視覺日特輯｜控制近視 從小開始 關注兒童近視 免引致嚴重問題

今年世界視覺日呼籲大家愛護自己的眼睛及要定期驗眼，確保眼睛健康。家長尤其要關心子女的眼睛健康，定期帶小朋友驗眼，萬一出現近視或其他視力問題可以及早矯正，以免日後子女的視力出現嚴重問題，甚至增加引發致盲眼疾的機會。
有研究指現時香港兒童近視的比率高踞世界首位，特別在6至10歲的小學階段，更是小朋友近視加深的高峰期。跟據衛生署數據，約有18%的6歲學童患近視，而12歲的近視學童比率已急升至62%，而小朋友的近視度數會隨著年齡而增加，直至約20歲才會趨向穩定。
壞習慣致近視快速加深
隨著近年受疫情影響，小朋友留在家的時間增加，無論上網課、做功課或平時遊戲，都有更多時間接觸智能電子設備，對眼睛健康構成更大影響。家長更應加倍關注，如有需要應帶子女驗眼，盡早佩戴合適度數的眼鏡控制近視，同時亦要矯正子女的壞習慣，如長時間不正確使用電子產品、在強光和黑暗的環境下閱讀等。有專家指如小朋友每年的近視增加超過75度，便屬於「相當多」水平，家長應為子女安排合適的矯視方式，以防近視進一步加深。
深近視增患眼疾及致盲機會
當小朋告訴你他只能看清近的景物，而稍遠的景像已顯得模糊，經常眨眼或捽眼、瞇起眼或歪頭看東西，眼紅或流眼水，這都可能因近視引起，如未能及時控使近視加深，有機會因為視網膜的脆弱導致退化、穿孔和脫落。而深近視患者更大大增加患青光眼、白內障、黃斑病變，甚至永久失明的風險。
控制近視有法：
佩戴近視控制眼鏡
要避免子女近視加深，最常見的方法是驗配合適度數的近視眼鏡。但小朋友需配合正確戴眼鏡方法和良好用眼習慣，並需要定期覆檢，以確保能有效控制跟視，同時亦方便視光師因應小朋友的近視度變化，給予合適建議和跟進行動。
OK鏡助減緩視力問題
家長亦可選用近年漸趨流行的角膜矯形鏡助子女控制近視，角膜矯形鏡俗稱OK鏡，是高透氧硬性隱形眼鏡，故家長和小朋友必須懂得佩戴及除下隱形眼鏡，且亦要懂得日常護理。大多數小朋友都只需在晚上佩戴，透過OK鏡令角膜中央外形逐漸變平，從而暫時減少近視和散光等視力問題，而角膜外形改變後亦有助控制學童近視加深，至於在日間除下眼鏡也可以看清楚事物。不過，小朋友或會出現藥水過敏或角膜表皮受損等問題。
近視控制隱形鏡片 適合好動小朋友
如小朋友已懂得戴隱形眼鏡，亦可選擇佩戴軟性的近視控制隱形眼鏡。亦有每日即棄隱形眼鏡，適合好動和怕麻煩的小朋友，既可保持清晰視力，又不用擔心眼鏡因活動導致變形、刮花或磨損等問題。
阿托品眼藥水配合其他方法
提升控制效果
第四種常用的方法，是使用阿托品(Atropine)眼藥水，如小朋友沒有藥水過敏，可以每天使用滴阿托品眼藥水，並可配合近視鏡或OK鏡等，以更有效延緩近視加深。
當然，無論選用那一種近視控制方法，都要配合定時覆診檢查及跟進，以達更好的近視控制效果。
(資料來源：衛生署網頁，眼鏡88)