世界視覺日特輯｜控制近視 從小開始 關注兒童近視 免引致嚴重問題

今年世界視覺日呼籲大家愛護自己的眼睛及要定期驗眼，確保眼睛健康。家長尤其要關心子女的眼睛健康，定期帶小朋友驗眼，萬一出現近視或其他視力問題可以及早矯正，以免日後子女的視力出現嚴重問題，甚至增加引發致盲眼疾的機會。

有研究指現時香港兒童近視的比率高踞世界首位，特別在6至10歲的小學階段，更是小朋友近視加深的高峰期。跟據衛生署數據，約有18%的6歲學童患近視，而12歲的近視學童比率已急升至62%，而小朋友的近視度數會隨著年齡而增加，直至約20歲才會趨向穩定。

壞習慣致近視快速加深

隨著近年受疫情影響，小朋友留在家的時間增加，無論上網課、做功課或平時遊戲，都有更多時間接觸智能電子設備，對眼睛健康構成更大影響。家長更應加倍關注，如有需要應帶子女驗眼，盡早佩戴合適度數的眼鏡控制近視，同時亦要矯正子女的壞習慣，如長時間不正確使用電子產品、在強光和黑暗的環境下閱讀等。有專家指如小朋友每年的近視增加超過75度，便屬於「相當多」水平，家長應為子女安排合適的矯視方式，以防近視進一步加深。

深近視增患眼疾及致盲機會

當小朋告訴你他只能看清近的景物，而稍遠的景像已顯得模糊，經常眨眼或捽眼、瞇起眼或歪頭看東西，眼紅或流眼水，這都可能因近視引起，如未能及時控使近視加深，有機會因為視網膜的脆弱導致退化、穿孔和脫落。而深近視患者更大大增加患青光眼、白內障、黃斑病變，甚至永久失明的風險。