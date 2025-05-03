中上环城踪游 尝米芝莲美食 文艺港风壁画打卡位 好拍又好吃

中上环一带不仅是繁华景象，亦蕴藏百年历史风貌，以及街巷之间满满文艺壁画，绝美打卡机位！先逛中环街市，再沿中环半山扶手电梯到大馆和士丹顿街一带，惊喜就在眼前，预备好你的摆拍，值得花一个下午拍个够！走累了，推介大家精选美食天堂充充电！临黄昏记得换乘港铁于香港大学站下车，B1出口即见「落日飞车」浪漫美景！

中环街市

中环街市：香港最古老的街巿之一，保留第四代建筑建于1939年，活化后结合现代港风和殖民地时代市集味道。 地址：中环皇后大道中93号及德辅道中80号

嘉咸街壁画：家品店「住好啲G.O.D.」的壁画，本地涂鸦艺术家Alex Croft以九龙城寨创作。 地址：中环嘉咸街45-53号

香取慎吾壁画《大口龙仔》：日本前SMAP成员香取慎吾亲手绘画，亦是首幅海外街头艺术作品，为中环些利街和荷李活道的转角处带来色彩。 地址：中环荷李活道40号建业荣基中心对出

大馆：旧中区警署，连同前域多利监狱、前中央裁判司署建筑群所构成。除了是法定古迹外，亦有展览和餐饮娱乐。 地址：中环荷李活道10号

卑利街壁画：特色餐厅和酒吧林立，有多幅壁画。其中Elsa Jeandedieu与巴西风日本餐厅Uma Nota创作而成，小红书推荐打卡胜地。 地址：中环卑利街38号

城皇街壁画：PMQ元创方旁的百年历史「楼梯街」，亦是「中山史迹径」一段。邻近永利街更是港产片《岁月神偷》的取景地。 地址：中环城皇街

胡志明综合粉

锦丽‧越南牛肉粉专门店 本地人必食，日常米其林必比登之选！人气牛肉粉品牌，越南「锦丽」创于1970年，连续两年于2023及2024年荣获米其林必比登推介。在越南响负盛名，曾经创下一天售出逾3,000碗牛肉粉的惊人记录，更被美国《华尔街日报》誉为越南胡志明市最好吃牛肉粉，深受世界各地的游客欢迎。锦丽于2016年进驻香港，至今已开至10间分店，招牌胡志明综合粉与火车头粉人气最高，秉承每日熬汤传统，汤底以多种材料熬足23小时，香浓入味，每一口都是地道正宗的越南滋味。 地址：上环信德中心3楼322及323号铺 电话：2322 0268

辉哥煎咸鸡

星记海鲜饭店 自2016年起，星记海鲜饭店连续9年获选港澳米其林必比登美食推介，正宗港味镬气小炒，严选优质食材和时令海产，配以独特烹调方法，价钱大众化，是崇尚品味一族的心爱之选。其中必食驰名菠萝生炒骨、椒盐大尾鱿、辉哥煎咸鸡、浓汤鸡煲翅、金榜酱皇焗海中虾配锅巴、姜葱胡椒炒蟹、杏汁花胶炖猪肺、星记小炒王、蒜子火腩脆炆龙趸腩等，深受城中富豪明星等喜爱，保证能尽兴大快朵颐。 地址：摆花街1号一号广场2楼 电话：2970 0988

海老浓汤叉烧拉面

一桥拉面 网民力推极高性价比的「一桥拉面」，以海老浓汤(虾汤)及豚骨汤为主打，港币$39.9起便能享受到质量保证的拉面，选用优质用料并以新鲜材料熬制出鲜甜的汤头，无添加保存鲜味，配上每日以日本面粉鲜制的自家挂汤面条，诚意满满地呈献拉面及拌面，更不定期推出「一期一会」的时令特色拉面，绝对非试不可！ 地址：惠灵顿街43-49号新利大厦地下A铺 电话：2806 3098

芒果奶酪叠叠冰

Tommy Yummy Thai Café 网红咖啡店，中环必到打卡点，一边喝咖啡一边欣赏半山行人电梯美景。Tommy Yummy Thai Cafe以度假风情设计打造一片泰式疗愈绿洲，将新派泰菜注入玩味创意：如海鲜混乱杯面、无花果烟鲑鱼花束沙律及芒果奶酪叠叠冰等，搭配泰式奶茶、鲜芒椰浆柚子露等特色饮品，视觉与味觉双重打卡。 地址：惠灵顿街98号翡翠中心1楼 电话：2323 1778