中國創造奇蹟 實現民族復興

距離毛澤東在北京天安門城樓宣布中華人民共和國成立已經74個年頭，中國創造多個發展奇蹟，取得非凡成就，從改革開放、加入世貿，到成為全球第二大經濟體，全面建成小康社會。香港則倚仗「一國兩制」的優勢、開放的營商環境和中西薈萃的多元文化，在金融投資和國際商貿等不同領域推動國家建設發展。

疫後世界局勢遽變，全球面對經濟和氣候變化等逼切問題，中國亦把握機會，力爭改寫自二戰以來的世界秩序，10年前提出發展「一帶一路」，打通沿線國家的網絡，面對中美關係緊張、國際角力變得尖銳，中國亦積極打破在科技和經濟的封鎖，包括自主研發芯片等科技，努力開闢自己的發展道路。

變局當前，香港如何配合和應對？國家主席習近平去年在香港發表七一重要講話，提出中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。中央相信，「在全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的歷史進程中，香港必將作出重大貢獻」。

誠如中聯辦主任鄭雁雄所言，世界有變數，香港有著數。香港在國家「十四五」規劃已被賦予「八個中心」的定位，包括國際金融中心、國際航運中心、國際貿易中心、亞太區國際法律及爭議解決服務中心、國際航空樞紐、國際創新科技中心、區域知識產權貿易中心，以及中外文化藝術交流中心。香港可繼續發揮背靠祖國、聯通世界的優勢，積極融入國家發展大局，鞏固和發展香港作為國際城市的地位，幫助中國高質量發展。

香港作為國際金融中心，行政會議成員、前香港金融管理局總裁任志剛表示，面對金融霸權主義抬頭和金融武器化趨勢，國家開放資本項目管制要加倍小心，香港正好繼續扮演試驗場和橋頭堡，擔當內地與外地資金融通的橋樑。他指出，香港的角色就是助力國家打通內地的資本流動和協助人民幣國際化，香港要充分發揮「一國兩制」的優勢，在香港和內地兩個金融體系之間取長補短，和創造協同效應，助力國家經濟發展。

香港同時定位為中外文化藝術交流中心，全國政協常委、香港西九文化區管理局董事局主席唐英年認為，香港有「背靠祖國、立足灣區、面向世界」的獨特優勢，可讓世界「走進來」認識中華文明，亦讓中華文化「走出去」，發展文化藝術事業，可建立國際文化藝術中心，更可帶動文化旅遊和零售餐飲，有利本港經濟。

面對新時代的複雜變局，中央民族大學法學院副院長、全國港澳研究會理事田飛龍介紹了中國外交部在9月13日發佈的《關於全球治理變革和建設的中國方案》，批評西方標榜「普世價值」和「基於規則的國際秩序」，但遇上非美西方的新興競爭者，便會暴露出美西方的虛偽和霸權本性。他認為，「中國方案」提出加強全球安全治理等，更可體現中國對全球治理與人類永久和平的鮮明立場和正當理由。