中大社會學碩士課程 訓練社會觸覺與批判思維

社會急促發展，各行各業都需要有緊貼社會脈搏、具獨立分析及批判能力的人才，以應付急速轉變及高度競爭的社會環境。香港中文大學社會學系自2005年開始推出「社會學文學碩士課程」，助學員擴闊知識領域和視野，掌握社會最新趨勢，為個人事業增值。

提升分析能力助應變

社會學貼近生活，研究範圍包括人與人的互動、人與社會組織和制度之間的關係、社會秩序和變遷的機制，適合好奇心重、興趣廣泛、關心社會的人士就讀。學科對文化取向、角色規範、組織理性和全球化的探討，與職場和日常生活的經驗息息相關，有助學員面對生活的種種挑戰，適時應對現代社會的問題。

「社會學文學碩士課程」以擴闊多元視野、增進批判思考和分析能力為目標，涵蓋3個必修科，計有社會學與現代生活、社會探究方法及社會學理論視野。學員另可在選修科目中選讀5科，包括：解構香港社會、社會統計分析、當代中國社會、全球化之挑戰與回應、社會問題與不平等、社會階層、教育與社會專題探討、組織設計與行為及犯罪與刑事司法等議題。

各行各業人士可修讀

課程以廣東話授課，應用性廣泛。透過社會學觀點來分析各種社會現象，學員可以更深刻透徹地了解個人與社會互動關係，社會與文化、科技和環境等變遷的議題，藉此提升個人在批判思考及探究問題的能力，同時拓展社會研究的知識。課程適合各行各業有意進修的人士修讀，有助開拓視野。課程設計如：個人成長、文化與社會、科技發展與社會、全球化與當代中國等，都與今日社會有着密切關係，對學員以社會學角度分析時勢，有着極大幫助。

課程現正招生，設一年全日制及兩年兼讀制，申請人須持有認可學士學位或同等學歷，並達到符合中大研究院「英語能力規定」的條件。