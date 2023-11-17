中大社會學碩士課程 訓練社會觸覺與批判思維

社會急促發展，各行各業都需要有緊貼社會脈搏、具獨立分析及批判能力的人才，以應付急速轉變及高度競爭的環境。香港中文大學社會學系「社會學文學碩士課程」，為學員擴闊知識領域和視野，掌握社會最新趨勢，為個人事業增值。

提升分析能力助應變 社會學的研究範圍包括人與人的互動、人與社會組織和制度之間的關係、社會秩序和變遷的機制，適合好奇心重、興趣廣泛、關心社會者就讀。學科對文化取向、角色規範、組織理性和全球化的探討，與職場和日常生活的經驗息息相關，有助學員面對挑戰，應對現代社會的問題。社會學的訓練，目標在啟發多元思考、培育分析及批判能力，以及認識社會及全球發展，對人際關係、組織運作、社會變遷培養出更細膩的觸覺。