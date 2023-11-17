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特刊
2023-11-17 04:30:47
日報

中大社會學碩士課程 訓練社會觸覺與批判思維

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升學及持續進修

中大社會學碩士課程 訓練社會觸覺與批判思維

社會急促發展，各行各業都需要有緊貼社會脈搏、具獨立分析及批判能力的人才，以應付急速轉變及高度競爭的環境。香港中文大學社會學系「社會學文學碩士課程」，為學員擴闊知識領域和視野，掌握社會最新趨勢，為個人事業增值。

提升分析能力助應變 社會學的研究範圍包括人與人的互動、人與社會組織和制度之間的關係、社會秩序和變遷的機制，適合好奇心重、興趣廣泛、關心社會者就讀。學科對文化取向、角色規範、組織理性和全球化的探討，與職場和日常生活的經驗息息相關，有助學員面對挑戰，應對現代社會的問題。社會學的訓練，目標在啟發多元思考、培育分析及批判能力，以及認識社會及全球發展，對人際關係、組織運作、社會變遷培養出更細膩的觸覺。

課程以擴闊多元視野、增進批判思考和分析能力為目標，涵蓋社會學與現代生活、社會探究方法及社會學理論視野3個必修科。學員另可選讀5科選修科，例如：解構香港社會、社會統計分析、當代中國社會、全球化之挑戰與回應、社會問題與不平等、社會階層、教育與社會專題探討、組織設計與行為及犯罪與刑事司法等議題。 

各行各業人士可修讀 課程以英語授課，且非職業導向，應用性廣泛。透過社會學的觀點分析各種社會現象，學員可以更深刻透徹地了解個人與社會互動關係，社會與文化、科技和環境等變遷的議題，藉此提升個人在批判思考及探究問題的能力，同時拓展社會研究的知識。課程適合各行各業有意進修的人士修讀，有助開拓視野。課程之設計，如：個人成長、文化與社會、科技發展與社會、全球化與當代中國等，都與社會有密切關係，對學員以社會學角度分析時勢有極大幫助。

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課程現正招生，設一年全日制及兩年兼讀制，申請人須持有認可學士學位或同等學歷，並達到符合中大研究院「英語能力規定」的條件。

截止申請日期：2024年2月29日
查詢：3943 6627 電郵：[email protected]
網址： https://www.soc.cuhk.edu.hk/admissions-2/ma-programme/
 

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