中大語言學研究生課程 以科學理論研究 探索語言

香港中文大學語言學及現代語言系致力於語言研究，著重跨學科研究及訓練，引導學生深入研究和拓展與語言結構、語言獲得、語言認知及使用等方面的相關知識。

探索語言與大腦認知本質

該系的「語言學哲學碩士及語言學哲學博士課程」著重語言學核心理論基礎訓練，運用語言學理論和研究方法對語言本體及相關語言現象進行原創研究，以揭示語言和人類大腦認知的本質。

有助晉身語文教師行列

「語言學文學碩士課程」以跨學科角度和比較研究方法，探討語言學前沿理論及其在語言獲得、語言類型學、語言和溝通媒介、語言教學，以及文化和社會等方面的應用。課程分為「普通語言學」、「語言獲得與雙語研究」和「手語語言學」三個專業方向。其中「普通語言學」專業方向，獲香港教育局列為等同主修英文科目學位課程。畢業生如欲晉身語文教師行列，可豁免英文科語文能力評核。