中大銜接學位課程培訓專才 促進社會共融

香港中文大學語言學及現代語言系的「雙渠道雙語研究課程」(課程編號：BMBLN)，是全港以至亞洲第一個以手語和口語為雙語研究重心的非聯招（高年級入學）兩年制銜接資助學士課程，旨在促進學生無障礙溝通和社會共融的知識與技能，培育全方位人才以應對現今多元社會的挑戰。

課程除了提升學生的中英文水平，更按雙語能力框架，讓學生接受有系統的香港手語培訓，以達到「歐洲語言共同參考框架」中的B2水平。學生將深入探索手語和口語的語言結構，並了解如何運用雙語知識來提升他們跨語言和跨學科素養。課程在核心科目基礎上，設有多個選修科目，涉及語言學、翻譯與傳譯、語言與溝通科學、社會工作和教育，進一步拓展學生的專業知識與技能。課程融入體驗式學習元素，如針對本地社群的服務學習，考察不同地區的手語使用情況以及國際工作實習機會等。