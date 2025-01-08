中大銜接學位課程培訓專才 促進社會共融

香港中文大學語言學及現代語言系的「雙渠道雙語研究課程」(課程編號：BMBLN)，是全港以至亞洲第一個以手語和口語為雙語研究重心的非聯招（高年級入學）兩年制銜接資助學士課程，旨在促進學生無障礙溝通和社會共融的知識與技能，培育全方位人才以應對現今多元社會的挑戰。
課程除了提升學生的中英文水平，更按雙語能力框架，讓學生接受有系統的香港手語培訓，以達到「歐洲語言共同參考框架」中的B2水平。學生將深入探索手語和口語的語言結構，並了解如何運用雙語知識來提升他們跨語言和跨學科素養。課程在核心科目基礎上，設有多個選修科目，涉及語言學、翻譯與傳譯、語言與溝通科學、社會工作和教育，進一步拓展學生的專業知識與技能。課程融入體驗式學習元素，如針對本地社群的服務學習，考察不同地區的手語使用情況以及國際工作實習機會等。
就業前景多元化
畢業生出路多元化，日後可在教育、傳譯、公共及商業服務、醫療及復康服務、語言治療、聽力學等專業領域有多元化發展和進修機會。學生亦可在注重ESG及可持續發展的企業尋求就業機會，或選擇進一步的學術深造。中大語言學及現代語言系教授兼手語及聾人研究中心主任鄧慧蘭教授指，中大有逾二十年手語語言學研究及培訓經驗，至今已訓練了數百名學生，協助推動社會接納語言、認知、以至文化的多元共融。課程能為香港以至亞洲各地區在此領域上搭建培訓專業人員的嶄新模型，為建立共融社會邁出重要一步。
最低入學要求：課程每年學費44,500元，持有本地副學士或高級文憑副學位的學生均可申請，不限學科背景，申請者中文和英語能力須達中大高年級入學要求，即文憑試中文和英文科達3級，或在IELTS等其他認可考試達一定成績。
詳細資料：Major programme in Bimodal Bilingual Studies - Department of Linguistics and Modern Languages
提交申請：
網上申請：Application Guide - CUHK Undergraduate Admissions
申請截止日期：2025年2月13日
查詢：3943 3219
網址：Department of Linguistics and Modern Languages
電郵：[email protected]
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