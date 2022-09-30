中港廠商升級轉型創機遇 生產力局：互利兩地科研

中國製造業過去數十年繁盛，成為世界工廠地位，香港生產力促進局總裁畢堅文指，大灣區已有先進製造技術、涉及不同科技的生產鏈，生產力不斷提升，在激烈競爭下，各廠商也把握工業4.0(第四次工業革命)進一步升級轉型，大灣區生產力「性價比」肯定愈黎愈高。他相信，港企與內地加深生產鏈交流合作，在研發技術上互惠互利，加上本港金融、法制、國際化等優勢，本港高增值工業可把握到《十四五規劃》「國際創新科技中心」的機遇，可創造就業，吸引創科人才。

內地製造業發展數十年，在最近十多年，畢堅文指各省市有不同基金和獎勵計劃，金額由人民幣60萬元至數百萬元不等，支援企業利用新科技，進一步提高生產力和競爭力。他直言這幫助相當大，讓企業添置新機器、培養操作機器的人才，使企業增產能、增出貨量，增生意額，笑說「最緊要賺錢」，最終也可幫助政府增稅收。

升級轉型創造中港科研合作機會。生產力局2004年在東莞和深圳設諮詢公司，幫助在內地港企以及當地企業應用新研發技術，解決經營困難。畢堅文指，主要不外乎解決人手不足、減少廢料等課題，因此局方逾90%科研成果都可「落地」。他續指，很多研發方案有內地公司參與，也與內地院校、科研機構包括中科院等，在不同領域合作，增強生產力局的服務。他又說，內地一些中小企擁高技術但難走出國際，原因包括不了解國際標準、欠認證等，香港在這方面可擔當領航角色。

展望將來，畢堅文認為，本港具領先的金融服務、國際視野、外商熟悉普通法等優勢，可繼續成為中外市場互相了解的橋樑，同時本港高增值工業如製衣、食品、電子、生物科技研等發近年做得不錯，配合大灣區強勁生產鏈底子，相信必為香港帶來好處。他補充，政府只要講好香港創科故事，有清晰發展路線圖，讓國際人才知道香港的機遇，加強招商引資工作，吸引世界龍頭企業繼續在港投資，香港便可發揮國際創新中心地位。