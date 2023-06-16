中醫建議健康茶飲湯水 日常飲用炎夏消暑抗流感

步入七、八月的盛夏，潮濕多雨加上氣溫升高，讓人經常易感疲累，食慾不振。加上都市人經常出入辦公室及商場，甚至交通工具等冷氣場所，室內外溫差大，導致容易感染流感病毒。今次請來註冊中醫師溫再強提供三款健康茶飲及湯水，助你對抗埋暑熱及舒緩流感不適症狀。

根據衛生防中心資料，於香港，季節性流感一般於三/四月及七、八月較為流行，流感病毒一般會經飛沫傳播，潛伏期多為一至四天，患者會出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、鼻塞流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛等徵狀，如患者有充足休息和多喝水，病情可望於七天內自行痊癒。不過，對於長者或免疫力較弱人士而言，如染上流感或有機會成為嚴重疾病，有可能會出現肺炎或支氣管炎等嚴重併發症，甚至會死亡。建議宜盡快接種流感疫苗，亦要經常保持個人和家居清潔衛生，如常潔手及繼續佩戴口罩，均有助預防感染流感。此外，平日亦可飲用以下由中醫師建議，適合於夏季飲用的健康食療湯水。