五一假期访港小众攻略 七大必去户外宝藏打卡点

无论是不是假期，香港每一个都是人挤人。想拍张好看的照片，总是要不断调整角度来避开人群，简直是难上加难！想要远离闹市，开启小众又刺激的游港路线，不如感受一下香港大自然的魅力。为了能让大家好好享受「慢香港」，又可以随手拍大片，am730为大家精选了7大户外活动，亲亲自然的同时，又能拥有一个全新的访港体验。

健行路线推介：

① 打卡点：港版「天空之镜」

流水响、鹤薮水塘

路径长：约5公里

难度：★★☆☆☆

时长：约2小时

路线：流水响水塘➡︎天空之镜➡︎卫奕信径➡︎鹤薮水塘

前往方法：搭乘地铁至粉岭站，C出口换乘52B专线小巴，然后于「鹤薮道与流水响道交会处」下车。

*回程–假日*：由于假日出发会较多旅客，前往「鹤薮围」会更客易上车。