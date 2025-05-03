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特刊
2025-05-03 07:30:00
日報

五一假期访港小众攻略 七大必去户外宝藏打卡点

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无论是不是假期，香港每一个都是人挤人。想拍张好看的照片，总是要不断调整角度来避开人群，简直是难上加难！想要远离闹市，开启小众又刺激的游港路线，不如感受一下香港大自然的魅力。为了能让大家好好享受「慢香港」，又可以随手拍大片，am730为大家精选了7大户外活动，亲亲自然的同时，又能拥有一个全新的访港体验。

 

健行路线推介：

打卡点：港版「天空之镜」

流水响、鹤薮水塘         

路径长：约5公里

难度：★★☆☆☆         

时长：约2小时

路线：流水响水塘天空之镜卫奕信径鹤薮水塘

前往方法：搭乘地铁至粉岭站，C出口换乘52B专线小巴，然后于「鹤薮道与流水响道交会处」下车。

*回程–假日*：由于假日出发会较多旅客，前往「鹤薮围」会更客易上车。

「天空之镜」（网络图片）

「天空之镜」（网络图片）

② 打卡点：隐世「瀑布」
新娘潭及八仙岭自然教育径
难度：★☆☆☆☆
路径长：约7公里
时长：约3小时
路线：大美督➡︎八仙岭自然教育径➡︎新娘潭自然教育径
前往方法：东铁大埔墟站A3出口，搭乘75K巴士至「大美督巴士总站」下车。回程可搭乘275R号巴士（仅在假日服务）或20R号小巴至港铁大埔墟站。

新娘潭瀑布（网络图片）

新娘潭瀑布（网络图片）

③ 打卡点：绝美天然海岸线
石澳龙脊 难度：★★★☆☆
路径长：约8.5公里
时长：约3小时
路线：地湾➡︎龙脊➡︎大浪湾➡︎鹤咀
前往方法：地铁筲箕湾站A3出口，搭乘9号巴士至「土地湾站」下车。回程可于「鹤咀」搭乘9号巴士返回筲箕湾站。

鹤咀蟹洞（网络图）

鹤咀蟹洞（网络图）

④打卡点：欧式古迹建筑「红砖屋」、

「大潭水坝」、「石桥」 大潭笃水塘水坝

难度：★☆☆☆☆

路径长：约5公里

时长：约2小时

路线：大潭笃水塘红砖屋水坝石桥黄涌水塘

前往方法：地铁西湾河站A出口，搭乘14号巴士至「大潭水塘（北）」下车。回程可于「黄泥涌水塘公园」搭乘1M641A号巴士返回市区。

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石桥水坝（网络图片）

石桥水坝（网络图片）

户外活动体验：西贡篇

独木舟、浮潜一日游！

独木舟（网络图片）

独木舟（网络图片）

港版「马尔代夫」–绿蛋岛

打卡：天空之镜、火山岩石

前往方法：由地铁钻石山站出发

．搭乘91号巴士至「相思湾」下车，租借独木舟（用时约45分钟）；

．搭乘91号巴士至「西贡巴士总站」下车，于西贡码头搭乘快艇（耗时约15分钟）；

．搭乘91号巴士至「大坳门站」下车，健行路线：大坳门路绿蛋岛龙虾湾

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绿蛋岛（网络图片）

绿蛋岛（网络图片）

海下湾

打卡：最大「珊瑚群」、邂逅小丑鱼一族

前往方法：由地铁钻石山站出发，搭乘92号巴士至「西贡巴士总站」下车，换乘7号专线小巴至「海下村」，沿小路走10分钟到「海下湾海岸公园」。

小丑鱼（图片来源：小红书）

小丑鱼（图片来源：小红书）

③ 桥咀岛
打卡：「前往天堂之路」连岛沙洲、心形天池、象鼻洞
前往方法：由地铁钻石山站出发，搭乘92号巴士至「西贡巴士总站」下车，然后于西贡码头上船前往桥咀岛。

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连岛沙洲（图片来源：小红书）

连岛沙洲（图片来源：小红书）

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