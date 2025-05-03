五一假期访港小众攻略 七大必去户外宝藏打卡点

无论是不是假期，香港每一个都是人挤人。想拍张好看的照片，总是要不断调整角度来避开人群，简直是难上加难！想要远离闹市，开启小众又刺激的游港路线，不如感受一下香港大自然的魅力。为了能让大家好好享受「慢香港」，又可以随手拍大片，am730为大家精选了7大户外活动，亲亲自然的同时，又能拥有一个全新的访港体验。
健行路线推介：
① 打卡点：港版「天空之镜」
流水响、鹤薮水塘
路径长：约5公里
难度：★★☆☆☆
时长：约2小时
路线：流水响水塘➡︎天空之镜➡︎卫奕信径➡︎鹤薮水塘
前往方法：搭乘地铁至粉岭站，C出口换乘52B专线小巴，然后于「鹤薮道与流水响道交会处」下车。
*回程–假日*：由于假日出发会较多旅客，前往「鹤薮围」会更客易上车。
② 打卡点：隐世「瀑布」
新娘潭及八仙岭自然教育径
难度：★☆☆☆☆
路径长：约7公里
时长：约3小时
路线：大美督➡︎八仙岭自然教育径➡︎新娘潭自然教育径
前往方法：东铁大埔墟站A3出口，搭乘75K巴士至「大美督巴士总站」下车。回程可搭乘275R号巴士（仅在假日服务）或20R号小巴至港铁大埔墟站。
③ 打卡点：绝美天然海岸线
石澳龙脊 难度：★★★☆☆
路径长：约8.5公里
时长：约3小时
路线：地湾➡︎龙脊➡︎大浪湾➡︎鹤咀
前往方法：地铁筲箕湾站A3出口，搭乘9号巴士至「土地湾站」下车。回程可于「鹤咀」搭乘9号巴士返回筲箕湾站。
④打卡点：欧式古迹建筑「红砖屋」、
「大潭水坝」、「石桥」 大潭笃水塘水坝
难度：★☆☆☆☆
路径长：约5公里
时长：约2小时
路线：大潭笃水塘➡︎红砖屋➡︎水坝➡︎石桥➡︎黄涌水塘
前往方法：地铁西湾河站A出口，搭乘14号巴士至「大潭水塘（北）」下车。回程可于「黄泥涌水塘公园」搭乘1M、6、41A号巴士返回市区。
户外活动体验：西贡篇
独木舟、浮潜一日游！
① 港版「马尔代夫」–绿蛋岛
打卡：天空之镜、火山岩石
前往方法：由地铁钻石山站出发
．搭乘91号巴士至「相思湾」下车，租借独木舟（用时约45分钟）；
．搭乘91号巴士至「西贡巴士总站」下车，于西贡码头搭乘快艇（耗时约15分钟）；
．搭乘91号巴士至「大坳门站」下车，健行路线：大坳门路➡绿蛋岛➡龙虾湾
② 海下湾
打卡：最大「珊瑚群」、邂逅小丑鱼一族
前往方法：由地铁钻石山站出发，搭乘92号巴士至「西贡巴士总站」下车，换乘7号专线小巴至「海下村」，沿小路走10分钟到「海下湾海岸公园」。
③ 桥咀岛
打卡：「前往天堂之路」连岛沙洲、心形天池、象鼻洞
前往方法：由地铁钻石山站出发，搭乘92号巴士至「西贡巴士总站」下车，然后于西贡码头上船前往桥咀岛。