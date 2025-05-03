亚参鸡饭：跟足星马风味 所以太好味！

海南鸡饭据说源于海南岛，及后传到东南亚，在当地发扬光大，还成为世界知名料理。「亚参鸡饭」汇粹星、马鸡饭的风味，精研砥砺，烹调出鸡滑饭香、独一无二的招牌海南鸡饭，还带来新加坡喇沙、槟城虾面、巴东牛肉等地道南洋美食。亚参鸡饭凭着3大招牌美食：亚参去骨海南鸡饭、新加坡喇沙米线及斑兰咖央多士，极短时间俘虏不少食客欢心，是不少香港人推荐的星马餐厅品牌。

其中亚参去骨海南鸡饭，严选鸡味特重、饲养期约百日肉质嫩滑的三黄鸡，以独门秘法细分多次并反复用鸡骨、胡椒等熬制的浓浓鸡汤浸煮，令鸡只刚好熟透又均匀入味，鸡肉肉汁丰腴；而香气四溢的鸡油饭是先拌入炒香的葱、蒜、班兰叶和香茅，再以浓浓鸡汤煨煮粒粒分明、烟韧软糯的丝苗米，尽吸以大量鲜鸡只及鸡骨熬制鸡汤汤精华；随鸡饭附上的鸡汤，同样以鸡只慢熬而成，每喝一口尽是鸡只精华，无添加额外调味，不会油腻而且味道鲜味可口。不得不提秘制三色酱，均是以马来西亚及新加坡产的汁酱调制而成。