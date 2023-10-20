京都賞楓名所 人氣夜間參拜 どうする紅葉？

「賞楓」，日本人向來講究，而且遍野紅葉景致日夜不同，各有味道；加上寺廟名剎大多會在楓葉銀杏季節期間舉行「夜間參拜」，在特定日子晚間開放予遊人欣賞點燈後的紅楓美景。今年日本氣象株式會社的「紅葉最前線」，估計京阪地區11月下旬將會黃葉正盛；12月上旬更是紅葉的最佳觀賞時間，因此11月中旬至12月上旬秋遊關西，大家將會感受秋色變化最為豐富的時期。今次小編為大家嚴選3個賞夜楓熱點，以及開放時間及地點。
王道必遊清水寺
安排到清水寺參拜，最好同日下午體驗完日間紅葉後，待到夜間點燈開放時重臨現場，感受下夜後另一番景色。基本上由寺內三重寶塔一直到達本堂、錦雲溪及音羽之瀧，都是紅葉處處，而且招牌打卡位置，必定是從奧之院觀景台拍攝被紅葉環抱的本堂，連帶照亮夜空的雷射光束，堪稱stock photo必勝拍照位置。
清水寺夜間拜觀
日期及時間：11月18至30日、17:30至21:00
收費：400日元
交通：公車206甲 由京都站前→五條坂下車，抵達後步行12分鐘
毗連京都站 東寺最就腳
俗稱東寺的教王護國寺是京都的世界遺產之一，是約1,200年前平安京遷都時創建，寺內的木造五重寶塔更是京都作為古都的象徵。由於它位處JR京都站南口，僅15分鐘即可抵達，可謂最易觸及的夜楓名所。點燈後五重塔與環池紅葉互相輝映，可謂閃閃生輝。
東寺夜間拜觀
日期及時間：11月1日至12月10日、18:00至21:00
收費：1,000日元
交通：JR京都站步行12分鐘
去貴船 必坐叡山電車
遠離京都市中心的貴船神社，必逢楓葉季都會在打卡熱點的石階兩旁點起燈籠，增添虛幻神秘感。如果去貴船神社，建議連接比叡山延曆寺行程，日落後記得要乘搭叡山電車體驗楓葉隧道，再漫步2公里去神社。雖然在貴船口可轉乘公車直抵，但大多數人會選擇徒步前往，事關沿途會有燈飾引導，加上涼風送爽，相當舒服。
貴船神社紅葉燈籠
日期及時間：11月3至26日、日落至20:30
收費：免費
交通：JR東福寺站，乘京阪電車→出柳町站前，轉叡山電車→貴船口，徒步約2公里
鳳凰堂建立970年紀念
除了在京都一帶賞夜楓，也推薦大家乘JR往奈良方向，於宇治下車到訪平等院。平等院屬於日本早期的木造建築，當中代表寺廟的國寶鳳凰堂，坐落於引宇治水而成的池塘，一片「淨土庭園」令人心境平靜。適逢今年是鳳凰堂建立970年紀念，夜間參拜活動特別以「瑞光照歡 錦秋之燈」為主題，將平安時代的優美重現人前，別有一番味道。
平等院夜間特別拜觀
日期及時間：11月18至12月3日逢周六日及11月24日、18:00至20:15
收費：1,500日元 (每天僅限1,000人，需事前申請)
交通：JR宇治站下車，徒步10分鐘