京都賞楓名所 人氣夜間參拜 どうする紅葉？

「賞楓」，日本人向來講究，而且遍野紅葉景致日夜不同，各有味道；加上寺廟名剎大多會在楓葉銀杏季節期間舉行「夜間參拜」，在特定日子晚間開放予遊人欣賞點燈後的紅楓美景。今年日本氣象株式會社的「紅葉最前線」，估計京阪地區11月下旬將會黃葉正盛；12月上旬更是紅葉的最佳觀賞時間，因此11月中旬至12月上旬秋遊關西，大家將會感受秋色變化最為豐富的時期。今次小編為大家嚴選3個賞夜楓熱點，以及開放時間及地點。

王道必遊清水寺

安排到清水寺參拜，最好同日下午體驗完日間紅葉後，待到夜間點燈開放時重臨現場，感受下夜後另一番景色。基本上由寺內三重寶塔一直到達本堂、錦雲溪及音羽之瀧，都是紅葉處處，而且招牌打卡位置，必定是從奧之院觀景台拍攝被紅葉環抱的本堂，連帶照亮夜空的雷射光束，堪稱stock photo必勝拍照位置。



清水寺夜間拜觀

日期及時間：11月18至30日、17:30至21:00

收費：400日元

交通：公車206甲 由京都站前→五條坂下車，抵達後步行12分鐘

