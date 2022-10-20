人才外流進修增值力爭上位

近年各行各業都因移民潮而面對人才流失問題，打工仔正好可以趁機進修增值，學習更多新技能，提升競爭力和工作表現，分分鐘受老闆賞識而升職加薪，又或可以成為「過塘肥魚」。
持續進修基金已於今年將可發還的學費金額調升至25,000元，18歲以上的香港居民，並且過往從未申請任何費用發還，便可就合資格的課程申領最高25,000元資助額。而本身有持續進修基金帳戶者，則可申領今年新增的5,000元資助額，以及昔日帳戶未用的部分(如有)。不過，需留意學員在申請資助時，亦需自付一定費用。根據條例，在首10,000元資助的費用，學員需負擔20%的費用。而其後的15,000元資助額，學員需負擔的費用比例則為課程費用的40%。
申請持續進修基金 先滿足指定要求
可獲發還的實際金額，可參考網頁的資助計算器(https://www.wfsfaa.gov.hk/cef/tc/faq.htm)，而可獲發還款項的課程名單，則已上載至持續進修基金網頁，課程涵蓋興趣課程、證書、文憑、學士及研究生課程等。但申請發還款項必須達到指定要求，包括在完成課程後一年內申請，並已支付課程全部學費，並達到指定要求，如出席率達70%或以上，以及在所有獲勞工及福利局局長批核的課程評核方法中，取得整體分數的50%或課程所規定較高評核要求的百分比率(以較高者為準)，並獲頒發修畢相關課程的證明文件，如證書、培訓機構的信件或成績單等。
另有規定在申請發還課程學費時，申請人必須從未就同一課程獲得其他公帑或公帑資助計劃的任何資助。此外，除了課程的學費以及指定的語文課程基準考試費外，其他的任何費用都不會獲發還。
定立目標 因應能力選合適課程
打工仔在選擇課程前，應先確定自己的目標，再因應自己的目標和興趣，選擇合適的基金課程。同時，亦要因應自己的能力水平和時間作選擇，以免報讀了水平過高及需要較多時間的課程，最終自己未能跟上進度，又或不能達到出席率，白花錢交學費。在報讀前最好先了解清楚辦學機構和課程相關的資料，如計劃申請持續進修基金，可先於基金網頁查證課證是否已載於「可獲發還款項課程名單」內。
如對辦學機構並不熟悉，應在報讀前親自到校園實地視察，同時亦可查看是否註冊教育機構，以免報讀了不被認可的學校及課程。同時，報讀前宜先了解有關繳費或退款等的細則，交學費最好可以採用分期繳交，不要一筆繳清，就算真的有問題時也可以減少損失。