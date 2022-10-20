人才外流進修增值力爭上位

近年各行各業都因移民潮而面對人才流失問題，打工仔正好可以趁機進修增值，學習更多新技能，提升競爭力和工作表現，分分鐘受老闆賞識而升職加薪，又或可以成為「過塘肥魚」。 持續進修基金已於今年將可發還的學費金額調升至25,000元，18歲以上的香港居民，並且過往從未申請任何費用發還，便可就合資格的課程申領最高25,000元資助額。而本身有持續進修基金帳戶者，則可申領今年新增的5,000元資助額，以及昔日帳戶未用的部分(如有)。不過，需留意學員在申請資助時，亦需自付一定費用。根據條例，在首10,000元資助的費用，學員需負擔20%的費用。而其後的15,000元資助額，學員需負擔的費用比例則為課程費用的40%。

申請持續進修基金 先滿足指定要求 可獲發還的實際金額，可參考網頁的資助計算器(https://www.wfsfaa.gov.hk/cef/tc/faq.htm)，而可獲發還款項的課程名單，則已上載至持續進修基金網頁，課程涵蓋興趣課程、證書、文憑、學士及研究生課程等。但申請發還款項必須達到指定要求，包括在完成課程後一年內申請，並已支付課程全部學費，並達到指定要求，如出席率達70%或以上，以及在所有獲勞工及福利局局長批核的課程評核方法中，取得整體分數的50%或課程所規定較高評核要求的百分比率(以較高者為準)，並獲頒發修畢相關課程的證明文件，如證書、培訓機構的信件或成績單等。 另有規定在申請發還課程學費時，申請人必須從未就同一課程獲得其他公帑或公帑資助計劃的任何資助。此外，除了課程的學費以及指定的語文課程基準考試費外，其他的任何費用都不會獲發還。

