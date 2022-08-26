每年中秋節，各品牌紛紛推出各式各樣的月餅新口味。傳統口味如白蓮蓉蛋黃和五仁當然是經典中的經典，而新式月餅口味如冰皮和各款茶味，味道配搭就較為創新。不知道大家更喜歡哪一種呢？
回味流心奶黃及抹茶陳皮紅豆月餅
香港製造 回味無窮
以創新風格推廣中式特色情懷小食的本土品牌「回味」，今年推出了2款香港製造的新式月餅流心—奶黃月餅及抹茶陳皮紅豆月餅。流心奶黃月餅選用了頂級鹹蛋黃及天然牛油，鬆化細緻的牛油餅皮，配上香濃的奶黃內餡，口感絲滑綿密；而抹茶陳皮紅豆月餅的口感同樣豐富，日本宇治抹茶風味外皮芬香撲鼻，啖啖上乘陳皮紅小豆蓉，回味無窮。包裝設計簡約但別具意義，圓形圖案寓意團圓，橘橙色代表金光燦爛的靈魂「奶黃」，午夜藍色代表中秋晚上廣闊夜空的「寧靜」。由即日起至9月10日於city’super及誠品書店指定分店有售，崇光SOGO銅鑼灣店則由8月31日至9月13日有售，推廣價$228/盒。
銷售點：全線city’super、指定誠品書店及崇光SOGO銅鑼灣店
「海峰環保教育」X「壹品貓山王」
推500盒榴槤月餅籌款
買月餅可以同時做善事？適逢中秋節，致力推動環保及拯救瀕危動物「海峰環保教育」獲得「壹品貓山王」贊助，合作推出全果肉製的冰皮榴槤月餅，以愛心價每盒$500元(原價$580元)發售，所有收益將會用作慈善用途。而「海峰環保教育」創辦人兼「榴槤控」的郭秀雲(Sharon)當然也身體力行，更將鸚鵡「麥飛」打造成榴槤冰皮月餅「代言鳥」，以「母子檔」上陣宣傳，表示「地球健康，人類才能擁有健康」，盼大家為環保出一分力。
查詢：9688 6278
訂購地點：旺角洗衣街145號地下、香港鰂魚涌海澤街28號東港中心7樓705室
美心冰皮「月有心．月親近」
首創水果蓉餅皮 啖啖清新果香
天氣炎熱吃冰皮月餅應節就最好不過。美心冰皮今年推出「冰皮七星伴明月」旗艦禮盒，以香甜芒果、藍莓二重奏、粉紅番石榴杏果等人氣「七小星」，伴「明月」—楊枝甘露，首創將水果蓉加入餅皮，由內餡到外皮都能品嘗啖啖清新果香，即日起至9月10日推出特價$230/盒。
今年亦繼續推出榴槤冰皮系列，天然樹上熟貓山王果肉內餡綿密幼滑，$215便能品嘗到濃郁果香兼層次豐富的味道。而「榴槤冰皮貓山王D-24 mini 4」除了有貓山王口味，還有香甜帶奶香味的D-24榴槤口味，甜而不膩，現以特價$57發售，可以一次過品嘗到兩款頂級榴槤口味。
滙豐信用卡由即日起至9月3日更享6折優惠，不容錯過。
特價優惠日期：即日起至9月10日
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官燕棧首推月餅
$308歎盡燕窩奶皇月餅及官燕
滋潤養顏的燕窩向來是女士最愛，官燕棧於今個中秋首度推出月餅，除了經典和茗茶奶皇月餅，更推出燕窩奶皇月餅，以$308即可歎盡「燕窩奶皇月餅(4個)」 及「特盛．頭期燕窩(1樽)」，而「茗茶奶皇」及「經典奶皇」系列月餅(2個裝) 亦只需$98。即日起於指定門巿即可購買實貨，或可於網店選購換領券，更有「中秋推介」及「消費券獎上獎」各種優惠，伴大家共度「比好更好」的佳節夜。
詳情：www.ibnest.com
查詢：2390 6668