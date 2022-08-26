每年中秋節，各品牌紛紛推出各式各樣的月餅新口味。傳統口味如白蓮蓉蛋黃和五仁當然是經典中的經典，而新式月餅口味如冰皮和各款茶味，味道配搭就較為創新。不知道大家更喜歡哪一種呢？

回味流心奶黃及抹茶陳皮紅豆月餅

香港製造 回味無窮

以創新風格推廣中式特色情懷小食的本土品牌「回味」，今年推出了2款香港製造的新式月餅流心—奶黃月餅及抹茶陳皮紅豆月餅。流心奶黃月餅選用了頂級鹹蛋黃及天然牛油，鬆化細緻的牛油餅皮，配上香濃的奶黃內餡，口感絲滑綿密；而抹茶陳皮紅豆月餅的口感同樣豐富，日本宇治抹茶風味外皮芬香撲鼻，啖啖上乘陳皮紅小豆蓉，回味無窮。包裝設計簡約但別具意義，圓形圖案寓意團圓，橘橙色代表金光燦爛的靈魂「奶黃」，午夜藍色代表中秋晚上廣闊夜空的「寧靜」。由即日起至9月10日於city’super及誠品書店指定分店有售，崇光SOGO銅鑼灣店則由8月31日至9月13日有售，推廣價$228/盒。

銷售點：全線city’super、指定誠品書店及崇光SOGO銅鑼灣店