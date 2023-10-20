人生必遊勝景 感受連綿索道 踏足桂林天空之城

叫得做「天空之城」，大家應該會幻想到一個氣勢磅礡、騰雲駕霧的雲朵上仙境。其實去「天空之城」，各位毋須到訪日本或者南美洲，位於中國桂林市陽朔縣高田鎮的「如意峰」，感受連綿不絕的索道、棧道、觀景台等交織而成，壯觀程度不亞於其他地區的「天空之城」！

如意峰索道：桂林的空中花園

如意峰索道景區橫跨特色的天然自然景觀「三峰兩谷」，包括元寶峰、如意峰、項鏈峰「三峰」，與彩溪谷和百花谷「兩谷」，由索道、如意雲頂觀景平台、如意索橋、玻璃棧道、林中漫步道等組成。如意峰離地近2,000米，身處其中凌空俯瞰，碧空萬里，猶如雲中漫步；甚至直奔驚險有趣的玻璃棧道，一嘗凌空腳踏萬丈懸崖。遊客還可徒步約半小時攻頂，抵達號稱「陽朔天空之城」的峰頂，一睹壯麗山河。

關鍵旅遊推出桂林陽朔如意峰4天團，全程豪華住宿享受5星級旅程。行程安排品嘗陽朔象鼻山國宴名菜滋補佛跳牆，入住平樂唯一國際品牌溫德姆酒店約550呎附露台客房，以及桃花江畔奢華桂林大公館約500呎歐式客房等，當然不少得灕江啤酒魚、荔浦芋頭扣肉、特色油茶加小吃宴等鄉土美饌，全程豪歎豪食，輕鬆往返。

旅行團編號：KL-GWSF04C 團費：999港元起/每位

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