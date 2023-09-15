今個中秋「月滿‧心滿‧家滿」 T Town人氣傳統及新式月餅大集合

每逢中秋佳節前夕，大家也會苦惱該買哪個品牌或甚麼口味的月餅，與親朋戚友共聚時享用或送禮。若仍未有頭緒，不妨於9月21日至10月2日到領展T Town「月滿中秋展銷會」逛個圈！T Town為大家精心搜羅了各式各樣的月餅款式，由傳統懷舊，到新式月餅如人氣冰皮月餅、榴槤月餅等，應有盡有。從雞仔餅大王、長洲仔、新潮、大班冰皮等眾多品牌中，大家必定能找到心水款式，在中秋節時人月兩團圓，邊嘗「月」邊賞月。 T Town月滿中秋展銷會 地點：天水圍T Town南翼地下

日期：9月21日至10月2日

時間：上午10時至晚上8時

傳統懷舊派：雞仔餅大王傳統月餅X豬籠餅 若較為喜愛懷舊食品，雞仔餅大王便是不二之選。除了雙黃蓮蓉、伍仁等傳統月餅外，雞仔餅大王更有買少見少的豬籠餅。豬籠餅有著可愛小豬外型，餅內並沒有任何餡料，有著「豬籠入水」的好意頭，不妨買回家送予長輩或小朋友，一同感受昔日情懷。店如其名，攤位內當然也有售主打的手工雞仔餅，大家還可以購買各種中式小食糕點，過上一個傳統中秋節。 駐場日期：9月21至26日

召集榴槤控：

長洲仔糯米糍 創新斑蘭X貓山王 長洲仔糯米糍一如以往帶來大受歡迎的糯米糍和甜品，例如芒果糯米糍、榴槤糯米糍、芒果布丁、芒果班戟等。值得一提的是，今年長洲仔糯米糍適逢中秋節大搞新意思，推出了【六星伴月- 斑蘭冰皮月餅禮盒】，內有斑蘭貓山王榴槤流心冰皮月餅及椰子流心冰皮月餅兩款特色口味月餅。前者選用了自家果園種植的貓山王榴槤果肉，貓山王果肉混合與香濃斑蘭葉，味道獨特，濃郁鮮甜；後者的味道同樣非常新穎，斑蘭葉香味撲鼻而來，加上清甜椰子內餡，甜而不膩。月餅由本地年輕甜品設計師手工製造，並無添加任何人工香精，值得一試。 長洲仔糯米糍

駐場日期：9月21日至10月2日 新潮

駐場日期：9月21日至26日

「素」特別冰皮：大班「找素」滋味解鎖新口味 年輕一族至愛的冰皮月餅當然也能在「月滿中秋展銷會」找得到。著名品牌大班繼續開創新口味，推出全新「找素系列」。「流沙芝麻冰皮」一咬便是爆漿香濃芝麻、「西尾抹茶紅荳冰皮」特別在於採用日本名物西尾抹茶製成，而「栗子冰皮」則是加入原粒栗子加荳蓉，十分足料，三款各有特色。人氣「爆脆系列」同樣於場內有售。另外，今年大班冰皮月餅禮盒統統換上充滿質感的新設計，時尚得體美觀，送禮一流。 駐場日期：9月21日至10月2日