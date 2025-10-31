今個聖誕假去邊好？四大夢幻旅遊團推介 迪士尼、滑雪、海島、榴槤任食一次滿足

聖誕節臨近，街頭洋溢節日氣氛，不少人已開始籌劃假期行程。若想趁着佳節來一趟輕鬆寫意的旅遊，不妨考慮參加旅行團，省卻自訂行程的煩惱，輕鬆出發。今年聖誕假期適逢週中，部分團更可「唔使請假」即走即玩，無論是鍾情童話世界、雪地滑雪、陽光海灘，或是熱帶果園榴槤任食，以下四個精選聖誕限定旅遊團，總有一款適合你！

渴望在聖誕節走進童話世界，上海迪士尼樂園是不容錯過的選擇！行程已包括八大園區門票，讓大家盡情探索探險島、明日世界、米奇大街等經典景點。此團保證乘坐國泰航空，確保旅程舒適順暢。12月25日出發，剛好配合四天聖誕假期，毋須額外請假！ 團號：LWZD04EX｜團費：$5,399起（包樂園門票） 保證成團：12月25日（4天聖誕假期）

想感受雪地的白色浪漫？「童話世界繽紛三樂園5天」集合三大人氣主題樂園，包括樂天世界、ZoolungZoolung動物主題館及溫泉水上樂園，適合一家大小共度佳節。行程更特別安排冬日滑雪體驗，即使是初學者亦可輕鬆參與。另有發王山空中纜車，俯瞰雪景如詩如畫。12月19日至31日天天出發，聖誕及跨年假期皆適用！ 團號：KKLT05WR｜團費：$3,999起 保證成團：12月19至31日

喜愛陽光與海灘，富國島將是大家的理想之選！富國島是越南唯一免簽證入境城市，省卻繁複手續。行程安排大家連續入住四星級酒店，享受悠閒度假時光。富國島其中一個必遊景點「北島珍珠野生動物園」亦是此行亮點之一，適合一家大小、喜愛自然與動物的大家。12月24日出發，避開高峰人潮，輕鬆享受南洋聖誕。 團號：VPQP04/05X1｜團費：$5,699起 保證成團：12月24日

【登上雲端體驗】馬來西亞5天團

馬來西亞雲端之旅先帶大家，登上海拔最高的五星級酒店Wyndham Ion Majestic Genting Highlands，亦會帶大家打卡雲頂全新景點「雲之國度Hoverland」，感受置身於雲海仙境之中，再到天空之鏡拍攝夢幻倒影照，以及必到的特色壁畫街「鬼仔巷」、水上粉紅清真寺。而最令大家期待的，必是「貓山王之鄉」文冬果園，享用榴槤任食放題，包括貓山王、D24蘇丹王、XO及紅肉等，絕對是榴槤愛好者的天堂！

團號：SKGT05SS/SD｜團費：$5,399起

快將成團：12月24日

新華旅遊

報名及查詢熱線：2722 2888

WhatsApp查詢：6397 0681

網上報名及更多詳情：新華旅遊