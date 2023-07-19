今年續設彈性收生 符合指定條件 入U未必無可能

DSE成績未如理想，並不代表就完全沒有機會獲大學錄取，因今年各大學仍設彈性收生安排，讓個別科目一時失手，而導致成績未達大學收生要求的同學，仍有機會升讀學士課程。

香港大學：

香港大學的最低入學要求為「3322+33」，如考生於中/英文其中一科只有2級成績，但在其他各科均考獲優異成績，一樣有機會獲港大錄取，但其考獲的總分將按九折計算，同學並須要將報讀的課程放於Band A，並要滿足課程各項要求和通過面試(如需要)。

香港中文大學：

今年繼續將彈性收生擴大至工程學院及理學院以外的課程(個別課程不適用)，於DSE未達「3322」最低入學要求的考生，將綜合考慮其於學術和非學術(如不同活動)的表現，如同學在面試中表現優秀，將有機會獲酌情錄取。

香港科技大學：

未考獲「3322」最低入學要求的同學，只需其中一科核心科較最低要求低一級，而其他5科考獲5粒星或以上，又或報讀理學院/工程學院課程的同學，最少3科STEM選修科目考獲3粒星或以上，又或考生的文憑試分數高於課程去年的聯招收生中位數。同時，考生亦要將該科程於Band A中排列，有機會獲特別考慮。

香港理工大學：

DSE成績未達「332233」最低入學要求，其中一科只低一級，但其他5科成績達報讀課程於上年度平均收生分數加一分或以上要求，並將該課程排在Band A選擇，理大亦會酌情考慮。

香港浸會大學：

接受DSE其中一科考獲低於「332233」一級，但其餘科目合共取得兩粒星，並將報讀相關課程排於Band A選擇，將有機會獲個別考慮。

香港城市大學：

於DSE其中一科的成績低於入學最低要求(332233)一 級，而且於「4C+2X」的成績達到科目指定要求，於面試表現優異，以及兩科STEM學科考取良好成績，考生放於Band A選擇的相關申請課程，亦有機會獲取錄。

嶺南大學：

綜合考慮DSE的成績、面試表現(如適用)、學校推薦和課外活動等各項因素。

香港教育大學：

於DSE其中一科的成績比「33222」基本入學要求低一級，將申請科目放於首3志願， 並於個別科目表現優異，有機會獲彈性處理及獲邀參加面試。

香港都會大學：

彈性收生安排將擴大至包括SSSDP及NMTSS課程等所有透過聯招報讀的課程，在中/英文其中一科成績僅達第二級，但其他學科符合最低入學要求及其中一科甲類科目考獲5*或以上成績，將會作特別收生考慮。考生的總成績須符合報讀課程的最低錄取分數，以及把該課程放在聯招中的A組別，並通過相關面試要求。

樹仁大學：

其中一科核心語文科目成績較最低入學要求低一級，但整體成績優異，有機會獲彈性考慮及獲邀參與面試及相關語文科目筆試，再綜合考慮整體表現和成績，以決定是否取錄。