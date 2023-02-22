保障及改善水務固廢服務 共同推動生態轉型 恭喜蘇伊士集團連續兩年獲得「企業可持續發展大獎」

面對日益嚴峻的環境挑戰，160多年來，蘇伊士集團一直致力於提供保障和改善民生的基礎性服務，並憑藉其富有韌性和創新性的解決方案，為客戶提供水務和固廢服務。集團在40個國家的44,000名員工積極賦能客戶，為客戶在資產和服務的全生命週期內創造價值，並與最終用戶共同推動生態轉型。

2021年，蘇伊士集團為全球6,600萬人生產飲用水，為3,300多萬人提供環衛服務，通過污水和固廢處理轉化生產3.6太瓦時的能源，並避免了380萬噸二氧化碳的排放。緩解氣候變化、保護自然、實現社會協同發展是蘇伊士集團可持續發展的三大主要方向。

致力緩解氣候變化 實現溫室氣體減排

蘇伊士約70年前進入亞洲市場，通過將集團的可持續發展戰略與聯合國的「可持續發展目標」（SDGs）相結合，集團參與了17項不同領域的可持續發展目標，並對與集團業務相關的14項目標產生直接積極影響。

蘇伊士在亞洲一直致力於緩解氣候變化，並通過優化運營和產業鏈減少集團的環境足跡，通過運營效率的提升、再生能源生產、節能、提供基於自然的解決方案等措施實現溫室氣體減排。2021年亞洲區避免的二氧化碳當量達126,197噸，可再生能源發電量達219吉瓦時。

投資保護陸地及海洋生物多樣性

自然資源保護是集團的重要承諾之一，通過運營優化在亞洲區的替代水生產量達1,781萬噸，廢棄物衍生燃料生產量達62,244噸，修復42,069立方米土壤。集團還致力於投資保護陸地及海洋生物多樣性，50%的運營重點場地已經執行了生物多樣性保護計劃。

集團通過合理規劃行動計劃，監管可持續發展績效，促進員工積極參與，提高意識、普及知識，加強與外部持分者合作，以期產生更大的社會影響，使可持續發展的價值主張貫穿集團的所有業務活動。

