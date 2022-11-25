信用卡交稅 賺分兼享優惠

除了前頁提到的各項交稅方法外，亦有不少人會考慮以信用卡交稅，只需登入網上銀行，選擇繳交稅單，於繳交方法上則選用信用卡，再輸入稅單上的帳單號碼及繳交的金額，再確認並完成交易。不過，用信用卡交稅雖然方便，但要留神並非所有信用卡都有提供交稅優惠，在交稅前宜先了解清楚。
今年部分有提供交稅優的信用卡的資料，可供參考：
1) Citi信用卡 輕鬆交稅兼賺高達600元回贈
由即日至2023年2月28日，Citi信用卡全新用戶可透過網上理財、Citi Mobile App 的City Pay All輕鬆交稅，成功登記，累積零售簽帳金額達1,000並配合指定繳稅金額，可賺取高達600元回贈。如配合在2022年12月31日或以前，成功申請「分期更好使」計劃，除可選擇3至48個月還款外，更可賺額外2%無上限獎賞。
詳情：https://www1.citibank.com.hk/chinese/credit-cards/promotions/tax-payment?icid=HKLPUNVZHCPLPCADT
2) 中銀信用卡交稅 回贈高達1,500元
由即日起至2022年12月31日，以中銀信用卡交稅滿指定金額，可獲高達500元現金回贈，如選擇用信用卡分期，更可額外賺1,000元現金回贈(需每月累積指定交易金額)及每月手續費低至0.15%。
詳情：https://www.bochk.com/tc/creditcard/promotions/offers/tax.html
3) 大新信用卡交稅 享高達300元現金獎賞
只需於2022年12月內，憑大新信用卡於網上理財或流動理財成功交稅，並累積達指定金額，便可享高達300元現金回贈。另外，如成功於12月31日或以前經網上申請大新信用卡「開心消費分期」計劃，除可享長達48個月還款期外，更可獲高達500元現金賞(受條款及細則約束)。
詳情：https://dahsing.com/html/tc/digital/ebanking/ebanking_service.html
4) 建行亞洲信用卡 回贈200元
建行（亞洲）信用卡會員於2022年12月27日或以前，經手機/網上銀行繳費服務，以任何建行（亞洲）信用卡累積交稅總額達5,000元或以上，並進行1次零售簽帳交易，便可享高達200元現金回贈。
詳情：https://www.asia.ccb.com/hongkong_tc/personal/credit_cards/promotions/online-tax-payment-promo/index.html
5) 上海商業銀行信用卡 回贈最高500元
憑上海商業銀行信用卡經該行個人銀行或流動個人銀行交稅，可享長達56日免息還款期外，以上商銀聯卡交稅，更可享0.4%現金回贈，最高500元。同時於2023年3月31日或以前，只要以上商信用卡/聯營卡，交稅額每達10,000元即可獲1次抽獎機會，如同時成功提取「快稅錢」個人稅務貸款可獲雙倍抽獎機會，有機會贏取8,888元免找數簽帳額。
此外，於2023年3月31日或以前，全新信用卡客戶成功申請上商銀聯雙幣鑽石信用卡並於指定時間內成功提取「快稅錢」個人稅務貸款，可享迎新禮物HK$500免找數簽帳額，且無簽帳要求。
詳情：https://www.shacombank.com.hk/tch/personal/cards/promotion/scbcard_5.jsp
以上為部分有提供交稅優惠的信用卡資料。卡主於享受回贈之餘，最重要是準時還款，以免陷入信用卡的高息陷阱。