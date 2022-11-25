信用卡交稅 賺分兼享優惠

除了前頁提到的各項交稅方法外，亦有不少人會考慮以信用卡交稅，只需登入網上銀行，選擇繳交稅單，於繳交方法上則選用信用卡，再輸入稅單上的帳單號碼及繳交的金額，再確認並完成交易。不過，用信用卡交稅雖然方便，但要留神並非所有信用卡都有提供交稅優惠，在交稅前宜先了解清楚。

今年部分有提供交稅優的信用卡的資料，可供參考：

1) Citi信用卡 輕鬆交稅兼賺高達600元回贈

由即日至2023年2月28日，Citi信用卡全新用戶可透過網上理財、Citi Mobile App 的City Pay All輕鬆交稅，成功登記，累積零售簽帳金額達1,000並配合指定繳稅金額，可賺取高達600元回贈。如配合在2022年12月31日或以前，成功申請「分期更好使」計劃，除可選擇3至48個月還款外，更可賺額外2%無上限獎賞。

詳情：https://www1.citibank.com.hk/chinese/credit-cards/promotions/tax-payment?icid=HKLPUNVZHCPLPCADT

2) 中銀信用卡交稅 回贈高達1,500元

由即日起至2022年12月31日，以中銀信用卡交稅滿指定金額，可獲高達500元現金回贈，如選擇用信用卡分期，更可額外賺1,000元現金回贈(需每月累積指定交易金額)及每月手續費低至0.15%。

詳情：https://www.bochk.com/tc/creditcard/promotions/offers/tax.html