信銀國際 $mart Plus 稅季貸款 享低至1.65%年利率 獎賞高達18,800元

想要輕鬆安度稅季，兼有額外現金傍身，中信銀行(國際)有限公司推出的$mart Plus稅季貸款，為成功申請的打工仔提供實際年利率低至1.65%的貸款息率，而且符合指定條件的申請者更可享高達18,800港元獎賞，資金在手，自然安心無憂。

由即日起至2023年12月31日的推廣期內，只需成功申請$mart Plus稅季貸款，並提取指定貸款額，即有機會享實際年利率低至1.65%，如經電子渠道遞交申請，並符合指定條件，成為「出糧plus」戶口客戶及信銀國際信用卡客戶，更可獲最高18,800港元獎賞。