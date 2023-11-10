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特刊
2023-11-10 04:29:39
日報

信銀國際 $mart Plus 稅季貸款 享低至1.65%年利率 獎賞高達18,800元

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信銀國際 $mart Plus 稅季貸款 享低至1.65%年利率 獎賞高達18,800元

信銀國際 $mart Plus 稅季貸款 享低至1.65%年利率 獎賞高達18,800元

想要輕鬆安度稅季，兼有額外現金傍身，中信銀行(國際)有限公司推出的$mart Plus稅季貸款，為成功申請的打工仔提供實際年利率低至1.65%的貸款息率，而且符合指定條件的申請者更可享高達18,800港元獎賞，資金在手，自然安心無憂。 

由即日起至2023年12月31日的推廣期內，只需成功申請$mart Plus稅季貸款，並提取指定貸款額，即有機會享實際年利率低至1.65%，如經電子渠道遞交申請，並符合指定條件，成為「出糧plus」戶口客戶及信銀國際信用卡客戶，更可獲最高18,800港元獎賞。

1.包括高達14,800港元現金回贈（透過電子渠道包括「inMotion動感銀行」、網上銀行及官方網頁遞交申請）
2.額外高達3,000港元現金回贈（「出糧plus」戶口客戶）
3.額外高達1,000港元信用卡免找數簽帳額（信銀國際信用卡客戶）

60個月靈活還款期
借款額高達200萬

$mart Plus稅季貸款還款期由6至60個月，可供靈活選擇，貸款金額高達月薪18倍或2,000,000港元（以較低者為準），如文件齊備最快1分鐘可初步批核及可以即日放款。有意申請的客戶，可隨時下載並透過inMotion動感銀行手機應用程式，完成簡單步驟完成申請。亦可親身前往信銀國際各分行，或透過熱線申請。

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查詢：2287 6767
網頁：CNCBI SmartPlus Tax Loan 2023

借定唔借？還得到先好借！ 
 

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