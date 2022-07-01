倡設專員聚焦婦女事務 陳曼琪：女性參政更需家人支持

香港回歸祖國25周年，隨著社會和經濟穩步發展及教育程度提升，香港女性的地位、權力和機會均有顯著的進步，亦愈見婦女擔任更多社政要職，甚至誕生了首名女行政長官。婦女既是家庭支柱，也是重要的人力資源，港區全國人大代表、立法會議員陳曼琪(Maggie)認為，回歸25年來，女性對婚姻及生育的態度更開放，「結婚生子不是唯一選擇」，但傳統家庭責任令女性不得不在家庭和職場之間作抉擇，女性參政亦背負很大壓力。此外，她指男女同工不同酬的情況在港仍然普遍，期望政府可設立「婦女事務專員」，更精準對焦支援婦女事務。 根據政府統計處資料顯示，本港女性的初婚年齡中位數由1997年的26.8歲增至2021年的30.6歲，反映女性遲婚的趨勢持續。不少女性沒有被「29+1」這個年齡限期捆綁而急於結婚，反而更專注享受人生。約30歲才結婚的陳曼琪亦指，25年前女性常會以「二字頭要結婚」為目標，亦常被人關心「你幾時結婚生仔」，不過現在更著重「生活得開心，年齡與婚姻及生育的關係已不太掛鈎」。Maggie又表示，隨着內地與香港交往頻繁，跨境婚姻方面亦越趨普遍，根據統計處《香港統計月刊》，香港女性與內地男性結婚的情況佔所有跨境婚姻的比例，由1991年的6.1%大幅上升至2019年的35.8%，「以前與內地人結婚，給人印象對方條件好像較差，現在其實十分平常。」

男女同工不同酬問題須正視 近年荷李活掀起男女同工同酬運動，積極爭取男女平等。不過，這股風氣並無吹到香港，Maggie指香港社會討論同工不同酬的氛圍不算强烈，認為有需要加强推廣。根據統計處報告，不計及外傭，本港去年第二季勞動人口為385.3萬，男性佔190.8萬，女性佔194.5萬。Maggie指出女性勞動人口雖比男性多，但女性在大部分行業及職業的收入都比男性少，其中女性每月就業收入中位數為17,600元，男性則是20,000元，兩者相差2,400元(13.64%)；對比1996年，女性每月就業收入中位數為8,500元，男性是10,000元，兩者相差1,500元(17.64%)，薪金差距20多年來只輕微收窄4個百分點。 香港的勞動人口中，婦女佔了一半，是重要的動力來源，但不少女性都因照顧子女放棄在職場繼續攀升。Maggie認為政府在支援雙職女性的政策上需加大力度，例如增加幼兒照顧服務名額、實施家庭友善的僱傭政策，甚至為有生育障礙的婦女提供醫療津貼，支持她們尋求專業意見等，以創造有利條件讓婦女可兼顧家庭和工作。不過，Maggie指出，現時婦女事務散落在不同政策局、附屬於其他政策，缺乏獨立和全面的發展，會向政府爭取設立「婦女事務專員」，並由政務司統籌及協調，以更聚焦支援婦女事務。