做好準備迎放榜 一文睇清DSE放榜安排

香港中學文憑試(HKDSE)將於明天(7月20日)放榜，今年的總報考人數為50,064人。除了經首屆「學校推薦直接錄取計劃」，已接受大學直接錄取的186位同學可安枕無憂外，相信不少同學內心都正「七上八下」，以迎接放榜時刻。

短訊只供參考 須領取成績通知

由於疫情反覆未定，故考評局今年會以手機短訊發放成績，如考生已提供手機號碼，便可於明天上午9時起，陸續收到有DSE成績的短訊，讓考生毋須出門已可獲知成績。但需注意相關短訊並不能替代成績通知書，考生仍要根據學校安排回校領取成績通知書。至於自修生的成績會通過郵寄發放，明天可留意信箱，如沒有收到成績單，則可於後日(7月21日)前往考評局修頓中心辦事處或致電公開考試資訊中心查詢(3628 8860)。

覆核成績須於7月25日前申請

考生領取成績通知書，並核對個人資料確認無誤後，如對成績有任何懷疑，可於五曆日內(7月20至25日)，提出覆核成績或重閱答卷的申請。每名考生可申請最多4科的成績覆核，於申請覆核成績時並需於兩曆日內繳付覆核費用，而上訴覆核成績則暫定於8月17日發放。

立即檢查清楚 備妥必要文件

今日是放榜前的最後一日，同學宜做好準備，以便明日收到成績單時，可根據自己的成績作出相應行動。

1.預先評估自己的成績，並做好不同「應變計劃」，同學可以預先選定幾個收生要求較高，或是自己認為更有興趣入讀、更為理想的課程，萬一成績表現比預期理想，便可按照選擇改選以爭取可入讀心儀學系。就算「成績不似預期」亦不代表完全沒有機會入八大，因為今年除了報考和經聯招申請大學的人數為歷屆新低，多家大學都推出彈性收生安排，考生宜先了解各大學最低收生要求，並預先計劃萬一失手亦可按照計劃去做，不會自亂陣腳。

2.帶備身份證明文件及足夠證件相，並要預備好學校的成績表正/副本(多份)、個人校外比賽或活動成績、獎項、證書的正/副本、學生學習概覽(多份)等資料，清楚分類做好標記，以及用不同文件袋裝好。

3.已收到的有條件錄取通知書、學校的推薦信，以及即時影印多份成績單副本等。

4.足夠現金及地圖Apps，以便需要時用，以及帶備可使用的文具。

立即檢查清楚，將所需文件和資料放好，明日自然可輕鬆應對不同情況，無論是否需要到不同院校叩門，都可以有所準備。

