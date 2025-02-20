傑出服務獎｜逆市擴張！ 2025年香港門市增至54間 SKECHERS憑舒適感稱霸 躋身全球銷量前三

全球銷量第三大鞋履品牌SKECHERS，一直以「創新」與「以顧客為本」精神，為成年及兒童用家研發多項革命性專利舒適科技，提供運動裝備、休閒鞋履、工作鞋、童裝鞋及服飾等產品，照顧不同用家需要。自2008年首間專門店進駐香港，SKECHERS憑藉豐富的產品選擇與獨具慧眼的市場定位，令品牌於市場穩步發展，成為香港市場佔有率第三大鞋履品牌。 「SKECHERS」在美國加州俚語中意指「坐不定的人」，即使近年營商環境充滿挑戰，SKECHERS從不曾卻步：2024年下半年於香港開設5間專門店，更將於2025年上半年再多開3間專門店，現時於香港及澳門合共超過160個銷售點，並設有官方網店。品牌近年起用韓國人氣偶像車銀優及知名藝人李佳芯作為香港區品牌代言人，積極舉辦品牌活動如「SKECHERS FRIENDSHIP WALK健步行」，進一步提升市場曝光及品牌形象。近年業務得以持續發展並取得驕人業績，乃歸功於品牌創新多變而務實的產品定位、靈活求變而「貼地」的營銷策略、全面高效而與時並進的營運流程管理與積極進取而人性化的營商理念。

創新多變而務實的產品定位 以顧客需求為核心，SKECHERS提供舒適且性價比高的運動及休閒鞋履服飾產品，豐富的產品類型幾乎覆蓋了所有年齡段及生活場景，如休閒鞋、跑鞋、工作鞋、足球鞋、兒童閃燈鞋等，當中應對日常步行需要的Go Walk® 健步鞋系列，更是市場的先導者。作為舒適科技公司(The Comfort Technology Company®)，SKECHERS始終如一地以「舒適」作為賣點。品牌研發多項獨家專利舒適科技，如標誌性舒適科技Max Cushioning®王牌舒適緩震科技、應對繁忙而急速的生活節奏，讓用家「一閃即穿，即穿即走」的Hand Free Slip-Ins®站立穿脫科技、經足科醫生認可的Arch Fit®足弓承托鞋墊技術、與輪胎品牌Goodyear合作，極具耐用性、穩定性和抓地力的Goodyear®橡膠外底等，讓大眾在生活各個範疇都能感受到品牌對「舒適」的堅定追求。產品的深度與廣度，讓品牌於同類型產品市場中極具競爭力。 靈活求變而「貼地」的營銷策略 既有具競爭力的商品組合，亦要有效捕捉市場機會。在環球經濟增長放緩、市民的消費力減弱的情況下，業務依然捷捷上升，高效精準而靈活的營銷策略是必不可少。在零售行銷方面，訂立緊湊多變的行銷企劃，包括促銷推廣、商品展示、顧客關係營銷等，並定時作檢視與調整，以靈活製定最及時的行銷方案。而品牌行銷方面，SKECHERS以「貼地」親切的形象，告訴消費者「家庭品牌」概念。SKECHERS堅持以本地顧客為中心制定行銷策略，製作「貼地」的營銷內容，由明星代言人、電視廣告、公關營銷、活動推廣、客戶關係管理、網紅及社群營銷等，藉著精準掌握目標消費群的行為模式與緊貼捕捉市場趨勢，並糅合香港本地流行文化於行銷內容，成功引起消費者共鳴，對產品產生興趣，並同時建立忠實顧客群，提升營銷成本 效率。

全面高效而與時並進的營運流程管理 SKECHERS深明跨世代的職埸變化及前線的流動性均是每個時代都必須面對的課題，因此從疫情前後均非常重視培養團隊能力。近年品牌投放大量資源增強員工培訓，通過結合過去的經驗及現今的需求，發展出完整的終端店舖零售管理系統，包含一系列前線店舖課程，包括：銷售流程、服務心態、店長管理、區域營運管理、專業產品知識等，甚至涵蓋坊間較少提供的課程，如情境領導及輔導工作，務求能照顧基層售貨員以至中階主管的需要，課程持續更新、與時並進。完善的內部培訓令店舖團隊深刻地了解零售文化，同時對SKECHERS有充分的歸屬感。 積極進取而人性化的營商理念 為了促進業務增長並保持競爭優勢，靈活、系統化、快速與高效的管理操作，在瞬息萬變的市場是必須的，要確保業務持續順利運作，吸納及留住人才尤為重要。SKECHERS中國、韓國及東南亞首席執行官陳偉利先生透過其「3H人生哲學」(健康Health、快樂Happiness、和諧Harmony)塑造「以人為本」的公司文化，創造企業、員工與顧客「共贏」局面。除了待遇、工作環境、福利、員工培訓與發展外，公司亦保持透明度，讓團隊清楚了解公司方向與決策，創造互信友善的職場文化，並保持企業與員工雙向溝通，貫徹「家庭品牌」的概念，由上至下，由內至外，一層一層傳遞開去。 現時香港營商環境存在不少挑戰，但「危」與「機」雙生從來都是不變的商業定律。SKECHERS深信懷著堅定信念，積極向前，樂觀進取，同時矯若游龍，才不被巨浪淹沒，砥礪前行。