傑出服務獎｜香港麥當勞 扎根香港50年 麥麥帶領市場 屢創飲食業先河

麥當勞自1975年起扎根香港，已服務廣大市民50年，在港九新界營運超過260間餐廳，聘用逾16,000名員工，每天為過百萬名顧客提供優質美味的食品和體貼周到的服務。50年來，麥當勞一直秉持「以人為本、以客為先、創新求變」品牌理念，帶領市場，屢創飲食業先河，成功在顧客體驗、數碼轉型、餐單研發及可持續發展等範疇不斷創新，將開心時刻帶給顧客及廣大社群。
以客為先 產品服務不斷創新求變
香港麥當勞「以客為先」，多年來不斷在產品及服務方面創新求變，是令業務得以持續發展並取得驕人業績的關鍵。
在產品方面，為滿足顧客喜好，麥當勞去年特意將日本麥當勞大人氣的楓糖班戟漢堡系列(McGriddles)首次帶到香港，掀起全城熱潮，麥當勞App用戶的3日優先試食活動期間已大賣一百萬個。
去年5月，麥當勞推出全新的「麥當勞APP全球版」，為顧客提供更優質和便利的用餐體驗，也提供更貼心和個人化的優惠。新APP增加了包括可以選擇堂食送餐服務、預約生日派對功能及作慈善捐款，支持「麥當勞叔叔之家慈善基金」，更新增遊戲功能，讓顧客可以點餐之餘，贏取獎品。新APP另一個好處，是可以在全球66個國家及地區使用，方便愛旅遊的香港人。現時已錄得超過280萬人下載，成為全港第一餐飲品牌應用程式，也助香港麥當勞成為全球麥當勞手機訂單數目最多的市場。
建立快樂工作文化 致力成為最佳僱主
此外，香港麥當勞一直秉持「以人為本」的理念，積極為員工建立快樂工作文化和充滿歸屬感的工作環境，致力成為最佳僱主。適逢香港麥當勞今年成立50周年，為答謝員工每天用心服務逾百萬名顧客，香港麥當勞於今年農曆新年前向逾萬名McFamily成員，由前線員工、餐廳管理組、辦公室同事及管理層，每人均派發港幣1,000元50周年利是，總共派出逾一千萬元。
麥當勞深信只要員工快樂，才可以向顧客傳遞快樂，因此非常重視僱員的體驗和個人成長。麥當勞不時為員工打造獨一無二的活動體驗，培養團隊精神。今年，香港麥當勞，連續三年假亞洲國際博覽館舉辦一連三晚盛大的員工晚宴，並以50周年生日Party為主題，延開逾600席，邀請近8,000名員工參與。去年11月，麥當勞更安排超過330名餐廳總經理及管理層人員，一行超過300人遠赴上海進行一連四天的「遊學團」，為疫情以來的首次同類活動，旨在與餐廳總經理分享並慶祝業務成果，共同度過一段輕鬆且富有學習意義的旅程。