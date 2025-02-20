傑出服務獎｜香港麥當勞 扎根香港50年 麥麥帶領市場 屢創飲食業先河

麥當勞自1975年起扎根香港，已服務廣大市民50年，在港九新界營運超過260間餐廳，聘用逾16,000名員工，每天為過百萬名顧客提供優質美味的食品和體貼周到的服務。50年來，麥當勞一直秉持「以人為本、以客為先、創新求變」品牌理念，帶領市場，屢創飲食業先河，成功在顧客體驗、數碼轉型、餐單研發及可持續發展等範疇不斷創新，將開心時刻帶給顧客及廣大社群。

麥當勞APP全球版現時已錄得超過280萬人下載，成為全港第一餐飲應用程式。

以客為先 產品服務不斷創新求變

香港麥當勞「以客為先」，多年來不斷在產品及服務方面創新求變，是令業務得以持續發展並取得驕人業績的關鍵。

在產品方面，為滿足顧客喜好，麥當勞去年特意將日本麥當勞大人氣的楓糖班戟漢堡系列(McGriddles)首次帶到香港，掀起全城熱潮，麥當勞App用戶的3日優先試食活動期間已大賣一百萬個。

去年5月，麥當勞推出全新的「麥當勞APP全球版」，為顧客提供更優質和便利的用餐體驗，也提供更貼心和個人化的優惠。新APP增加了包括可以選擇堂食送餐服務、預約生日派對功能及作慈善捐款，支持「麥當勞叔叔之家慈善基金」，更新增遊戲功能，讓顧客可以點餐之餘，贏取獎品。新APP另一個好處，是可以在全球66個國家及地區使用，方便愛旅遊的香港人。現時已錄得超過280萬人下載，成為全港第一餐飲品牌應用程式，也助香港麥當勞成為全球麥當勞手機訂單數目最多的市場。