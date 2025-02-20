優質服務零售商｜周生生珠寶 專注品牌差異化 推動多元創新

周生生一直秉持「周而復始、生生不息」的品牌理念，積極推動多元創新的零售模式，致力於奢雅珠寶業的發展。

在過去一年，環球經濟增長放緩，市民的消費意欲明顯減弱，這對周生生的業務帶來了前所未有的挑戰。尤其面對旅客消費模式的變化及市民境外出遊和北上消費人數的增加，香港的零售業正面臨著不亞於疫情期間的困境。

制訂三大策略 保持競爭優勢

隨著大灣區交通的便利，顧客能夠自由往來，這使品牌意識到，香港零售業必須尋求自身的特色以吸引消費者。周生生深知，僅依賴傳統的營銷手法已無法滿足現今顧客的需求。因此，品牌制訂了三大應對方案，以保持競爭優勢。