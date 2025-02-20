優質服務零售商｜周生生珠寶 專注品牌差異化 推動多元創新

周生生一直秉持「周而復始、生生不息」的品牌理念，積極推動多元創新的零售模式，致力於奢雅珠寶業的發展。
在過去一年，環球經濟增長放緩，市民的消費意欲明顯減弱，這對周生生的業務帶來了前所未有的挑戰。尤其面對旅客消費模式的變化及市民境外出遊和北上消費人數的增加，香港的零售業正面臨著不亞於疫情期間的困境。
制訂三大策略 保持競爭優勢
隨著大灣區交通的便利，顧客能夠自由往來，這使品牌意識到，香港零售業必須尋求自身的特色以吸引消費者。周生生深知，僅依賴傳統的營銷手法已無法滿足現今顧客的需求。因此，品牌制訂了三大應對方案，以保持競爭優勢。
首先，專注於品牌差異化，透過推出獨特的產品和創新項目，例如品牌趁90周年推出全新旗艦系列YuYu，以細膩設計及工藝完美詮釋「生生不息」的品牌理念；另外近日亦推出原創《淘金獵人》沉浸式故事競技解迷遊戲，將品牌帶進大家生活日常，希望能給顧客留下深刻印象。
其次，周生生致力為顧客提供銘心的服務體驗，包括邀請顧客參加獨特的文化藝術活動，體現品牌個性之餘亦讓顧客感受到獨特的關懷與體驗。這不僅能增強顧客的忠誠度，也能顯著提高他們的滿意度。
最後，品牌積極打造全渠道無縫的購物體驗。隨著線上購物的便利性，顧客希望能隨時、隨地、隨心選購。因此，無論是在實體店還是在線上平台，均力求提供一致的品牌體驗，以滿足顧客的多樣需求。
儘管當前的環境困難重重，但周生生堅信，只要業界願意共同面對這些挑戰，香港的零售業定能持續發光發熱。品牌將不斷努力，以創新和服務為核心，攜手應對未來的挑戰。