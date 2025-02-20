優質服務零售商｜大家樂集團靈活求變 意粉屋推出多樣化餐單 提升優質餐飲體驗

大家樂集團旗下意粉屋，為顧客首選的意式「家庭餐廳」，以高水準的美食，展現出意式休閒風格，成為深入民心的「意粉專家」，多年來為顧客帶來美味驚喜。除了保持食物質素，意粉屋亦重視員工培訓，確保團隊維持一貫專業餐飲服務水平，同時積極推動數碼化轉型，提升營運效率和客戶體驗，因而獲香港零售管理協會連續九年頒發「最佳優質服務零售商(快餐店/餐廳組別)」。

大家樂集團作為香港最大的餐飲集團之一，扎根香港逾55年，業務涵蓋速食餐飲、休閒餐飲、機構飲食以及食物產製業務，近年透過多品牌策略為顧客提供物有所值，而且優質的餐飲服務體驗，滿足不同客戶的需求和喜好。其中意粉屋作為意式餐飲品牌，於1979年成立，形象深入民心。

集團不同品牌近年專注推出高性價比的餐單組合及優惠推動，刺激消費意欲。意粉屋過往推出冬季限定的「芝士火鍋」系列廣受大眾歡迎，今年更創新推出「腐乳芝士火鍋」，外界反應熱烈，成功為顧客帶來新鮮感，推動銷售。除此之外，意粉屋從食材採購著手，推動可持續發展，近來推出採用可持續海鮮的「深海青衣柳米型粉」、使用無激素豬肉的「法式豬鞍」菜式，以及素食薄餅，迎合不同人士的飲食需要，藉此推動更綠色、更環保的飲食習慣。

採用可持續海鮮的「深海青衣柳米型粉」。

獲「綠色廚房」二葉獎嘉許

此外，意粉屋亦致力提升店舖的營運效率，包括提升能源及用水效益、改善空氣質素和廢物管理等多個範疇，將高效能可持續方案融入於餐廳設計之中，當中太古城中心的意粉屋更獲得太古地產「綠色廚房」的二葉獎嘉許。

未來大家樂集團會充分發揮市場領導地位的優勢及穩健的業務根基，促進不同品牌的業務穩步發展。面對市場的挑戰，集團將不斷加強在產品及服務競爭力，為顧客提供物有所值的餐飲服務，並以優質食材推出新菜式，刺激市場反應並帶動需求，吸引顧客惠顧。