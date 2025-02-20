優質服務零售商｜英皇鐘錶珠寶 個性化服務體驗 提升顧客滿意度 增強品牌競爭力

隨著市場上優質服務零售商的增多，珠寶零售市場競爭變得更加激烈，顧客同時對珠寶的需求和偏好正在轉變，尤其是年輕一代對於創新及個性化體驗的重視，使服務質量的期望逐漸提高。有見及此，英皇鐘錶珠寶不斷提升服務標準，以滿足這些期望，並因應顧客需求及市場的變化，定期更新培訓方式及內容，多維度提升同事的服務意識及技巧，培養創新思維，確保顧客在英皇鐘錶珠寶的購買過程中獲得獨特且個性化的體驗。



細心•關心•安心

英皇鐘錶珠寶認為，「細心」、「關心」、「安心」的服務對於現今顧客至關重要，並且是獲得顧客口碑的關鍵因素。除了完善的服務流程外，英皇鐘錶珠寶亦注重在顧客體驗中注入「細心」，例如記住顧客的名字及喜好，讓顧客感受到被尊重和重視。在每一次互動中，為顧客「做多一步」主動提供額外的協助或建議，提升顧客的整體購物體驗。英皇鐘錶珠寶的同事會在顧客生日或特別節日主動「關心」顧客，發送祝賀訊息或優惠活動，強化顧客的個性化服務，亦透過持續的關懷，促使顧客回訪，增強對品牌的忠誠度。另外，英皇鐘錶珠寶取得多項業界認證，確保產品質量符合高標準，並具備嚴格的質量控制管道及專業的售後服務，務求讓顧客在購物時感到「安心」。