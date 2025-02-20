優質服務零售商｜英皇鐘錶珠寶 個性化服務體驗 提升顧客滿意度 增強品牌競爭力

隨著市場上優質服務零售商的增多，珠寶零售市場競爭變得更加激烈，顧客同時對珠寶的需求和偏好正在轉變，尤其是年輕一代對於創新及個性化體驗的重視，使服務質量的期望逐漸提高。有見及此，英皇鐘錶珠寶不斷提升服務標準，以滿足這些期望，並因應顧客需求及市場的變化，定期更新培訓方式及內容，多維度提升同事的服務意識及技巧，培養創新思維，確保顧客在英皇鐘錶珠寶的購買過程中獲得獨特且個性化的體驗。
細心•關心•安心
英皇鐘錶珠寶認為，「細心」、「關心」、「安心」的服務對於現今顧客至關重要，並且是獲得顧客口碑的關鍵因素。除了完善的服務流程外，英皇鐘錶珠寶亦注重在顧客體驗中注入「細心」，例如記住顧客的名字及喜好，讓顧客感受到被尊重和重視。在每一次互動中，為顧客「做多一步」主動提供額外的協助或建議，提升顧客的整體購物體驗。英皇鐘錶珠寶的同事會在顧客生日或特別節日主動「關心」顧客，發送祝賀訊息或優惠活動，強化顧客的個性化服務，亦透過持續的關懷，促使顧客回訪，增強對品牌的忠誠度。另外，英皇鐘錶珠寶取得多項業界認證，確保產品質量符合高標準，並具備嚴格的質量控制管道及專業的售後服務，務求讓顧客在購物時感到「安心」。
持續監察 提升員工服務質素
英皇鐘錶珠寶深知個性化的服務體驗是提升顧客忠誠度的關鍵，因此積極設計及發展多元化的培訓計劃，定期舉辦各類的培訓課程，例如「顧客服務8部曲」、「成功銷售策略工作坊」、「珠寶寶石知識培訓」等，並透過反覆演練、考核、即場反饋，持續監察及提升員工的服務質素，確保他們能夠提供高質量的服務，以滿足顧客的期望。
除了透過培訓持續提升同事的服務表現外，未來會集中於優化顧客關係管理，定期更新會員計劃及優惠，提升會員的參與感。在顧客的生日或特殊紀念日主動提供專屬優惠，增強顧客的情感連結；舉辦多元化的VIP專屬活動，如VIP Day會員購物日、手作工作坊等，讓顧客能與品牌互動，這些活動不但有助於增強顧客對品牌的認同感，同時鼓勵他們持續回訪。
透過社交媒體上與顧客互動，回應他們的評論與提問，建立良好的溝通渠道，增強品牌的親和力。英皇鐘錶珠寶亦會根據顧客的反饋不斷改進，推出自家設計的珠寶系列，未來將推出客製化的珠寶方案，讓顧客感受到品牌的用心。
透過這些策略，英皇鐘錶珠寶不僅提升了顧客的滿意度，也增強了品牌的市場競爭力。英皇鐘錶珠寶未來將會繼續努力，為顧客提供更優質的服務體驗，並保持與顧客的緊密聯繫。