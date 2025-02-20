優質服務零售商｜Swire Resources 太古資源有限公司 融合創意科技與數據分析 締造更個人化購物體驗

環球經濟增長放緩，市民的消費力度明顯減弱，太古資源有限公司亦觀察到市場的不確定性增加，先後採取一系列應對策略，加強與顧客的互動，深入了解他們不斷變化的需求，以確保太古資源有限公司所提供的產品和服務具有吸引及競爭力。



加強市場分析 深入了解顧客需求變化

首先，太古資源有限公司加強市場分析，深入了解顧客需求變化，從而調整產品組合，專注於提供優質的商品給予顧客。其次，優化供應鏈管理，提升庫存管理效益，並以更靈活的市場營銷策略來應對市場波動。另外，太古資源有限公司亦專注於提升個性化的顧客體驗，通過提供更貼心的服務來鼓勵顧客回購，進而推動整體業務表現的提升。