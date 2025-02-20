優質服務零售商｜Swire Resources 太古資源有限公司 融合創意科技與數據分析 締造更個人化購物體驗

環球經濟增長放緩，市民的消費力度明顯減弱，太古資源有限公司亦觀察到市場的不確定性增加，先後採取一系列應對策略，加強與顧客的互動，深入了解他們不斷變化的需求，以確保太古資源有限公司所提供的產品和服務具有吸引及競爭力。
加強市場分析 深入了解顧客需求變化
首先，太古資源有限公司加強市場分析，深入了解顧客需求變化，從而調整產品組合，專注於提供優質的商品給予顧客。其次，優化供應鏈管理，提升庫存管理效益，並以更靈活的市場營銷策略來應對市場波動。另外，太古資源有限公司亦專注於提升個性化的顧客體驗，通過提供更貼心的服務來鼓勵顧客回購，進而推動整體業務表現的提升。
積極推動零售數碼轉型
展望未來一年，太古資源有限公司將繼續積極推動零售數碼轉型，融合創意科技與數據分析，進一步提升客戶關係管理上的競爭力，讓前線銷售同事為顧客提供更具個人化的購物體驗，了解他們的需要，藉此建立長遠的互動關係。
同時，亦會透過大數據的幫助來分析市場趨勢，提升庫存管理和供應鏈效率，從而降低成本，並提高服務質量。最後，將會加強員工培訓，針對性優化顧客體驗，深入分析顧客的購物旅程，識別痛點並優化各個接觸點，以應對不斷變化的市場需求。太古資源有限公司相信，只要團隊能靈活應變，多行一步，就能在競爭激烈的環境中保持優勢。