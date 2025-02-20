優質服務零售商｜TSL丨謝瑞麟 以人為本．誠信至上 為奢華珠寶體驗重新定義

TSL丨謝瑞麟 獲HKRMA頒發「2024 最佳優質服務零售商大獎 (連鎖店) 銀獎」。

謝瑞麟珠寶(香港)有限公司 (下稱TSL | 謝瑞麟 )希望為傳統的珠寶世界帶來革新，以獨特個性和卓越工藝重新定義奢華。集團一直堅守「以人為本」和「誠信至上」的經營理念，致力為每位顧客獻上包羅萬象、不拘一格的「高級珠寶配飾」系列作品。集團非常榮幸獲HKRMA頒發「最佳優質服務零售商」，代表集團在提供優質服務方面的努力，獲業界和顧客認可，亦對集團經營理念的肯定，激勵和推動集團持續改進及成長的動力之一。 TSL | 謝瑞麟 視顧客的需求及滿意度為首要，致力提供為顧客度身定製的優質服務，努力建立良好及長久的顧客關係；同時集團亦視員工為重要資產，重視員工的培訓和發展，為全體員工定制了一個高標準及清晰的學習和發展框架，以確保員工具備豐富的產品知識和優秀的服務技巧，提供卓越的服務。這亦是集團在眾多優秀參選者中脫穎而出的關鍵。

TSL | 謝瑞麟 視顧客的需求及滿意度為首要，努力建立良好及長久的顧客關係。

為顧客帶來驚喜 突顯「體驗式消費」魅力 要成為顧客心目中的「最佳優質服務零售商」，集團認為服務需要從心出發，並持之以恆，才能獲得顧客的支持和認同。我們花盡心思為顧客帶來性價比最高的產品，以互相尊重為基礎，加上靈活變通而體貼用心的服務，為顧客帶來驚喜及窩心的服務，突顯「體驗式消費」的魅力；而要建立優質服務文化，集團由基礎做起，所有前線同事均定期獲邀參加優質服務課程，溫故知新，持續提升水平。同時，我們亦支持同事靈活變通，堅持集團宗旨下，蛻變出個人化的服務，於業界難以取代。

員工互相分享優秀個案 教學雙長 零售業界面對經營挑戰，集團在貨品種類及營銷策略上快速回應市場需求，促進顧客的購物意欲。作為集團核心價值觀之一的優質服務，更是重中之中。我們不會因為面對營運壓力而妥協，資源用得其所，堅持統籌課程及擴大實地培訓範疇，透過不同的計劃，全方位培訓員工「從心出發」的服務，透過員工之間互相分享優秀的服務個案，教學雙長，彼此得益。 其實早於新員工入職開始，集團已設立一套完整的培訓計劃，讓員工有序學習。融合課堂、實地培訓及在職帶教，新員工在合理時間進行學習服務及產品知識、由淺入深；學習內容亦由多個單位評核及跟進，以確保同事學以致用，跟進適時。這種從新入職為員工建立的服務文化，亦是集團致勝的關鍵。

秉持以客為本 無懼環境挑戰 秉持以客為本精神，TSL | 謝瑞麟 一直致力為顧客提供優質服務，未來我們亦將堅持初心。在應對零售大環境轉變的同時，我們亦會抓緊機遇，在瞬息萬變的市場競爭中蛻變，以適應消費模式的改變。我們深信，品牌建基於一直專注高品質的產品及優質的服務，仍然具有優勢和吸引力。我們將靈活反應市場的需要，開拓新路向，尋求可持續發展的定位。最後，我們再次感謝獲得香港零售管理協會頒發這項大獎，鞏固集團的品牌形象及顧客對TSL | 謝瑞麟 的信任和忠誠度。