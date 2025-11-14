光之盛宴 浪漫東京聖誕燈飾攻略

冬天除了可以賞雪，觀賞燈飾亦同樣充滿氣氛！當寒意漸濃，東京的街頭便開始綻放令人屏息的光之藝術。每年11月至翌年1月，東京這個浪漫的城市將會化身成夢幻的光影王國，讓無數市民陶醉在浪漫的聖誕氣氛當中。推介大家走進2025年最值得期待的三大點燈勝地，感受濃濃的節日氛圍！
丸之內：香檳金經典迴廊
想要體驗典雅華麗的聖誕氣氛，必定不能錯過丸之內點燈。從2025年11月13日至2026年1月4日，長約1.2公里的丸之內通將變身香檳金色的光之隧道，286棵樹木在精心設計的LED燈飾裝點下，散發溫暖迷人的光芒。
前往方式：乘搭JR山手線至「東京站」，從丸之內南口出站後即可漫步於光之迴廊。
六本木之丘：銀藍雪國幻境
六本木櫸坂通將在2025年11月4日至12月25日期間，以93萬盞LED燈打造「SNOW & BLUE」主題燈海。整條街道沐浴在銀藍交織的光芒中，猶如踏入北國雪境，既浪漫又充滿幻想色彩。每日傍晚5時至11時，不妨緩步其中，感受燈光與夜色交織的魔法時刻。
前往方式：搭乘東京地下鐵日比谷線至「六本木站」，從1C出口步行約1分鐘即達。
東京中城：獨一無二的聖誕篇章
東京中城2025年以「Your Christmas Story」為主題，於11月13日至12月25日期間展開。這裡不僅有令人驚嘆的燈飾藝術，更設有充滿歐陸風情的聖誕市集，遊客可以品嘗熱紅酒、選購手工藝品，在星光點點的夜空下編織難忘回憶。
前往方式：搭乘都營大江戶線至「六本木站」，從8號出口直通東京中城。
這個冬天，不妨安排一趟東京之旅，沉浸於光影交織的夢幻世界。三大點燈名所各具特色，無論是情侶約會還是家庭旅行，都能在這裡找到專屬的聖誕感動。準備好與摯愛之人，共同編織最閃亮的冬季回憶了嗎？