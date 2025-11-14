光之盛宴 浪漫東京聖誕燈飾攻略

冬天除了可以賞雪，觀賞燈飾亦同樣充滿氣氛！當寒意漸濃，東京的街頭便開始綻放令人屏息的光之藝術。每年11月至翌年1月，東京這個浪漫的城市將會化身成夢幻的光影王國，讓無數市民陶醉在浪漫的聖誕氣氛當中。推介大家走進2025年最值得期待的三大點燈勝地，感受濃濃的節日氛圍！

丸之內：香檳金經典迴廊

想要體驗典雅華麗的聖誕氣氛，必定不能錯過丸之內點燈。從2025年11月13日至2026年1月4日，長約1.2公里的丸之內通將變身香檳金色的光之隧道，286棵樹木在精心設計的LED燈飾裝點下，散發溫暖迷人的光芒。

前往方式：乘搭JR山手線至「東京站」，從丸之內南口出站後即可漫步於光之迴廊。