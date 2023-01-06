兔年運程2023｜2023兔年奇門遁甲開運錦囊 邊個生肖吉星高照？

奇門遁甲風水大師，榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問，出版「奇門遁甲」10多本著作。

兔運勢

「值太歲」之年運勢「荊棘滿途」，工作上的付出與回報不成正比，因小人從中作梗，人緣運將迅速下降，情緒極容易波動，輕則惹來口舌是非，重則釀成官非麻煩。正財、偏財也較難有理想收益。提防手腳有意外發生，或有血光之災。

增運顏色：綠色、黑色

增運飾物：心形圖案或飾物

化解值太歲：狗、豬、羊飾物

龍運勢

「害太歲」運勢穩步向前，貴人緣一般，不論工作或投資，也不會出現驚喜。幸得「值符」引領，凡事可逢凶化吉。適逢文昌之年，學習能力強，宜將時間投資在吸取知識及專業技能上。桃花散亂不聚，脫單機會只屬一般。注意肝臟、腰背部較弱。

增運顏色：紅色、綠色

增運飾物：波浪形圖案或飾物

化解害太歲：猴飾物

蛇運勢

整體運勢「有危自有機」，入秋後經過悉心部署的計劃，將漸有眉目，成果指日可待。愛情運恐怕是霧水情緣。財運吉凶參半，正財可望穩中求進，但偏財運表現卻大不如前。兔年突發性開支多，尤其在醫療開支上。

增運顏色：綠色、白色

增運飾物：

橢圓形圖案或飾物

馬運勢

「破太歲」運勢「乘風破浪」，是非愈多，人氣卻愈旺，人際網絡因而更四通八達和穩固，一些部署已久的計劃，可望在兔年馬到功成。假桃花較旺，長期處於曖昧狀態。財運吉中帶凶，正財與偏財雙贏。整體健康狀況良好，惟注意腸胃容易不適。

增運顏色：啡黃色、白色

增運飾物：方形圖案或飾物

化解破太歲：羊、虎、狗飾物