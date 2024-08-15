入場前必睇！ 美食博覽2024掃貨攻略 著數優惠多籮籮 $1嘆原隻德國瑞士汁咸豬手

集美食、家電、生活所需用品及至「抵」優惠於一身的美食博覽，每年都會吸引不少人到場發掘著數，相信今年都不例外！為此，小編特意為大家搜羅一連串必買筍貨優惠，讓大家入場時不會漫無目的遊走於會場內！
美食博覽食勻全世界 創造味蕾新體驗
美食博覽2024由今日起一連5日在灣仔會展舉行，同場亦設有美與健生活博覽和家電•家居•博覽，只需一張門票，即可參觀3大展覽。今年，美食博覽同樣設有「尊貴美食區」及「公眾區」，其中「尊貴美食區」打造7大主題，囊括主食、精釀飲品到精緻甜點通通應有盡有，更讓大家不用舟車勞頓都可以品嘗來自世界各地的頂級美食，當中包括法式紅酒鵝肝、新西蘭國宴級帝王三文魚、澳洲紅燒汁野生黑邊鮑魚、希臘式水果工藝乳酪、日本伊勢手工飲醋及泰國超人氣手信芒果乾等。
除此之外，今年展覽首次增設4大主題，分別是︰「大江南北之旅」(8月15日)、「Happy Friday」(8月16日)、「日韓直送」(8月17日)以及「身心靈健康周末」(8月17至18日)，每一個主題都會有相應的特色活動和產品推介。作為港人最愛的日、韓兩地，當日不但有醃製韓國泡菜示範、韓國美容貼士、具濃厚日本傳統文化色彩的和服舞蹈等活動外，更有榮獲2023 Japan Food Selection最高榮譽「Grand Prix 獎」的日本酥皮鯛魚燒、韓國 Makgeolli米酒、日本生皇帝蟹腳等地道美食，單是文字介紹都已經令人垂涎三尺！
同場加映︰每日幸運大抽獎
只有一連串的美食及活動推介豈能令大家心滿意足呢！場內每日更會舉行幸運大抽獎，獎品包括廚具及傢俬、美容產品及療程、各式美食、健康用品等，獎品總值港幣50萬！凡每位入場人士於會場憑單一收據消費滿港幣200元即可參與抽獎一次，每張收據上限抽獎五次，換言之買得愈多，抽獎機會愈多！
美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽
門票︰每位港幣30元 (如參觀同日的「尊貴美食區」需另付追加票價港幣 $10)*
地址︰灣仔港灣道1號香港會議展覽中心
開放日期及時間︰
8月15至18日(上午10時至下午10時)
8月19日(上午10時至下午6時)
*展覽不設實體門票銷售，參觀人士亦可於01空間電子門票銷售平台、全線7-11、Circle K便利店、八達通手機應用程式購票入場，或於會場入口收費站以AlipayHK、內地支付寶手機應用程式或八達通即時付費入場。