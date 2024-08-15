入場前必睇！ 美食博覽2024掃貨攻略 著數優惠多籮籮 $1嘆原隻德國瑞士汁咸豬手

集美食、家電、生活所需用品及至「抵」優惠於一身的美食博覽，每年都會吸引不少人到場發掘著數，相信今年都不例外！為此，小編特意為大家搜羅一連串必買筍貨優惠，讓大家入場時不會漫無目的遊走於會場內！



美食博覽食勻全世界 創造味蕾新體驗

美食博覽2024由今日起一連5日在灣仔會展舉行，同場亦設有美與健生活博覽和家電•家居•博覽，只需一張門票，即可參觀3大展覽。今年，美食博覽同樣設有「尊貴美食區」及「公眾區」，其中「尊貴美食區」打造7大主題，囊括主食、精釀飲品到精緻甜點通通應有盡有，更讓大家不用舟車勞頓都可以品嘗來自世界各地的頂級美食，當中包括法式紅酒鵝肝、新西蘭國宴級帝王三文魚、澳洲紅燒汁野生黑邊鮑魚、希臘式水果工藝乳酪、日本伊勢手工飲醋及泰國超人氣手信芒果乾等。