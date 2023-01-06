奇華餅家今年推出全新蛋奶素「低糖合桃南瓜糕」，以「超級食物」及「四大堅果」之一、含豐富蛋白質的合桃，配上有「金瓜」之稱、含維生素及高纖維的南瓜製作而成，由自家廠房將新鮮南瓜打磨成蓉，與100%純海藻糖、木薯粉、糯米粉、椰漿等材料混和，再加入原粒優質美國合桃，味道清甜，軟糯煙韌，口感豐富，絕對是健康之選！即日起至2023年1月10日，奇華餅家全線分店(香港國際機場分店除外)及網店同步推出「八折五天」禮遇迎「金兔」，於奇華網店購物折扣後滿港幣$380，更可享免本地運費。
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日報
全新低糖合桃南瓜糕 奇華門市網店同步「八折五天」
奇華餅家今年推出全新蛋奶素「低糖合桃南瓜糕」，以「超級食物」及「四大堅果」之一、含豐富蛋白質的合桃，配上有「金瓜」之稱、含維生素及高纖維的南瓜製作而成，由自家廠房將新鮮南瓜打磨成蓉，與100%純海藻糖、木薯粉、糯米粉、椰漿等材料混和，再加入原粒優質美國合桃，味道清甜，軟糯煙韌，口感豐富，絕對是健康之選！即日起至2023年1月10日，奇華餅家全線分店(香港國際機場分店除外)及網店同步推出「八折五天」禮遇迎「金兔」，於奇華網店購物折扣後滿港幣$380，更可享免本地運費。