全民維護國家安全 鞏固穩定繁榮基石

今天是全民國家安全教育日。今年的主題是「國家安全 穩定繁榮基石」。國家安全是每一個地區的重要課題。習近平主席在第十四屆全國人大一次會議的講話中强調，「安全是發展的基礎，穩定是強盛的前提」。維護國家主權、統一和領土完整是香港特區的憲制責任，也是包括香港同胞在內的全中國人民的共同義務。
撰文：鄧炳強(保安局局長)
自《香港國安法》實施以來，香港由亂變治，社會恢復穩定，市民生活重回正軌。隨着特區政府就維護國家安全的多方位推廣和教育，以及越來越多市民見到社會由亂變治、由治及興所帶來的好處，市民大眾的國家安全和守法意識亦逐步得以鞏固。
但《香港國安法》的實施只是香港特區維護國家安全的起步點，國安風險仍在。危害國家及香港安全的勢力仍不放棄，以「軟對抗」手法宣揚反中央和特區政府信息。外部勢力繼續利用香港「一國兩制」、高度自治的獨特環境，並為其政治利益而不擇手段，假借不同議題，不斷干擾和抹黑特區事務，意圖危害國家安全，實行「以港遏華」。因此，特區政府必須繼續積極推展與維護國家安全相關的工作，執法、宣傳教育和立法三軌並行，以防範、制止和懲治危害國家安全的活動，並達致全面保障國家安全，令香港繼續穩步向「由治及興」的方向邁進，不會被那些危害國家安全的惡勢力「拖後腿」。
執法工作
就此，執法部門繼續鍥而不捨，根據《香港國安法》及透過激活現有法例，針對涉嫌危害國家安全的行為和活動進行調查和執法。自《香港國安法》生效後，就涉及涉嫌從事危害國家安全的行為和活動的案件，截至2023年3月31日，共250人被拘捕；就這些案件，有151人及5間公司被檢控。
在完成審訊的案件中，涉及的所有71人都已被定罪，而目前最高判刑是監禁9年。執法部門亦會繼續加強國家安全及反恐情報收集及分析，特別是網上資訊及反間諜情報，以防範、制止及懲治危害國家安全的行為和活動。
國安推廣和教育
要全面維護國家安全，除了執法部門外，社會上每個人都應是維護國家安全的參與者、推動者、受益者。就此，要加強對《香港國安法》的學習宣傳教育，增強維護國家安全意識。
我們已推出一系列項目，包括推出《香港國安法》網上虛擬展覽 (nslexhibition.hk)，以趣味方式介紹《香港國安法》，並提供一站式的資訊。
網上虛擬展覽自2021年7月推出至今，參觀人次已超過39萬。此外，保安局與教育局於去年首次攜手推展「國家安全齊參與」計劃，分別透過標語創作暨海報設計比賽和網上問答比賽，推動全港師生共同參與。
在2023年，我們會繼續通過不同渠道，提高大眾——特別是青少年的國家安全意識，包括提高約10,000名紀律部隊青少年制服團隊隊員的國家安全意識。隨着《香港國安法》實施3周年，網上虛擬展覽將會以全新面目示人，並加入新的小遊戲，令有關展覽更吸引。
在今年的「國家安全齊參與」計劃，我們亦新增了校園壁報設計比賽和寫作比賽，希望透過設計和寫作過程，除了讓同學們發揮創意之餘，亦能對維護國家安全有更深的體會。
鑑於社交平台的高滲透性，我亦會透過社交平台推出一系列短片，以深入淺出的方式，講述國家安全的重要概念、香港特區面對的國家安全風險，以及《香港國安法》的內容，以進一步提高市民大眾維護國家安全意識。
此外，全民國家安全教育日亦是國安教育一年一度的重頭戲。保安局一直全力支持香港特別行政區維護國家安全委員會舉辦的活動。
為響應今年的全民國家安全教育日，保安局及轄下紀律部隊和輔助部隊今日除會在香港警察學院聯合舉行升旗儀式外，更會在五所紀律部隊訓練學院舉行開放日，市民報名情況非常踴躍。
我期望參與的市民能夠透過開放日的精彩活動，包括大匯演、示範演練、學院導覽、虛擬實境體驗、攤位遊戲、先進器材和專業裝備介紹、前線人員分享等，對各紀律部隊維護國家安全的工作和成效有更深入的認識。
《基本法》第二十三條立法
進一步健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制亦是特區政府重點工作之一。特區政府一直積極推展《基本法》第二十三條立法的相關工作，除研究相關的全國性法律及其他司法管轄區的同類法律外，我們亦正檢視《香港國安法》的實施經驗、相關的法庭裁決及現行法律的不足，並會針對過去發生的事情，務求制定有效和務實的方案和條文，以應對有關風險。制定立法建議的工作絕不輕易，且性質複雜，涉及處理不同範疇的危害國家安全的行為和活動。
除了要有效應對過去和現在的國家安全風險及威脅外，立法建議亦需具有足夠前瞻性，亦必須在執行方面切實可行，並能有效維護國家安全。我們會繼續積極推展《基本法》第二十三條立法工作，並會適時展開公眾諮詢。
結語
維護國家安全，並非少數人的責任，亦並非只是在每年的全民國家安全教育日才需要關注，而是需要香港社會一同無時無刻、全心全力深耕細作，才能夠做得到位。保安局和旗下紀律部隊會繼續竭力維護國家安全、守護香港，堅決排除動搖香港穩定發展基石的勢力。希望大家能繼續支持我們的工作，一起守護香港。