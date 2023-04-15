全民維護國家安全 鞏固穩定繁榮基石

今天是全民國家安全教育日。今年的主題是「國家安全 穩定繁榮基石」。國家安全是每一個地區的重要課題。習近平主席在第十四屆全國人大一次會議的講話中强調，「安全是發展的基礎，穩定是強盛的前提」。維護國家主權、統一和領土完整是香港特區的憲制責任，也是包括香港同胞在內的全中國人民的共同義務。

撰文：鄧炳強(保安局局長)



自《香港國安法》實施以來，香港由亂變治，社會恢復穩定，市民生活重回正軌。隨着特區政府就維護國家安全的多方位推廣和教育，以及越來越多市民見到社會由亂變治、由治及興所帶來的好處，市民大眾的國家安全和守法意識亦逐步得以鞏固。

但《香港國安法》的實施只是香港特區維護國家安全的起步點，國安風險仍在。危害國家及香港安全的勢力仍不放棄，以「軟對抗」手法宣揚反中央和特區政府信息。外部勢力繼續利用香港「一國兩制」、高度自治的獨特環境，並為其政治利益而不擇手段，假借不同議題，不斷干擾和抹黑特區事務，意圖危害國家安全，實行「以港遏華」。因此，特區政府必須繼續積極推展與維護國家安全相關的工作，執法、宣傳教育和立法三軌並行，以防範、制止和懲治危害國家安全的活動，並達致全面保障國家安全，令香港繼續穩步向「由治及興」的方向邁進，不會被那些危害國家安全的惡勢力「拖後腿」。

執法工作

就此，執法部門繼續鍥而不捨，根據《香港國安法》及透過激活現有法例，針對涉嫌危害國家安全的行為和活動進行調查和執法。自《香港國安法》生效後，就涉及涉嫌從事危害國家安全的行為和活動的案件，截至2023年3月31日，共250人被拘捕；就這些案件，有151人及5間公司被檢控。

在完成審訊的案件中，涉及的所有71人都已被定罪，而目前最高判刑是監禁9年。執法部門亦會繼續加強國家安全及反恐情報收集及分析，特別是網上資訊及反間諜情報，以防範、制止及懲治危害國家安全的行為和活動。