全港七一優惠 回歸25周年免費搭車

康文署七一免費活動：

康文署轄下室內康樂設施，以及戶外康樂設施(不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場)，免費入場及免場租。

公眾游泳池豁免入場費(不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的摩士公園游泳池及九龍仔游泳池)；以及水上活動中心艇隻(創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用)使用。

換領限量版康樂棋紀念品

康文署邀請插畫師以慶祝活動為題材，設計成兒童康樂棋棋盤，並把棋盤設計製作成地畫貼紙，6月中起陸續張貼在康文署轄下9個康樂及文化場地供市民玩樂。康文署方亦推出紀念品換領計劃，供參與不同慶祝活動的市民換領限量版康樂棋紀念品。

大空館、科學館等13個博物館免費入場

康文署轄下的13個博物館、大空館及科學館，於七一當日免費入場。此外，還有油街實現新藝術空間的《新域混影》和《賞森．悅木》的活動、香港芭蕾舞團改篇經典童話《仙履奇緣》等節目，供市民七一當天欣賞。