全港獨家 TGC X Little Twin Stars煮食爐及廚具系列萌爆登場 家電．家居．博覽2023會場限定 爐具家品低至6折

煤氣公司已連續8年參與家電．家居．博覽，今年會場限定多款爐具及家居用品將會以低至6折發售。除此之外，煤氣公司繼早前推出的Hello Kitty爐具系列後，再度聯乘Sanrio推出全港獨家TGC X Little Twin Stars煮食爐及廚具系列，萌爆Kiki和Lala從星之國度「跳入」廚房，會場更會提供Little Twin Stars爐具及產品組合優惠，粉絲們萬勿錯過！

「星之煮食爐」採用夢幻的薰衣紫和天空藍色調，嵌入式設計，強化玻璃面上印有不同的Kiki和Lala圖案，爐具更具備TGC煤氣煮食爐一貫的高效性能，火力特強，能以猛火快炒煮出鑊氣十足、營養得以鎖住的美食；又能配合各種物料的器皿以及火力調校，做出煎、燒、燜、蒸等變化多端的烹調方法，盡享明火煮食的樂趣。

除了煮食爐外，煤氣公司更獨家推出Little Twin Stars鍋具及廚具系列，設計同樣以夢幻粉紫色為主，包括不鏽鋼單柄煎鍋連矽膠鑊鏟，以及不鏽鋼單柄鍋連矽膠湯殼，兩款不鏽鋼鍋具的鍋身和鍋底均燙有可愛的Kiki和Lala圖案，食品級不鏽鋼安全易潔，鍋蓋手握的特別設計更可放置廚具，矽膠鑊鏟和湯勺可承受-40°C至230°C，滿足所有基本煮食要求。