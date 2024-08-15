全港獨家 TGC x LITTLE TWIN STARS煮食爐及鍋具套裝優惠發售 家電博覽限定爐具6折優惠！ 全新TGC廚櫃可享7折優惠

美食博覽除了琳瑯滿目的美食外，各種優質家電及家居用品亦會於同期的「家電．家居．博覽」登場。其中，煤氣公司已連續9年參與「家電．家居．博覽」，煤氣公司一直致力創新，不斷提升大家的生活體驗，以增添居家煮食的樂趣！
全新星之套裝矚目登場 為家居增添浪漫氣息
煤氣企業旗下的優質爐具品牌TGC 去年推出全港首部 TGC x Little Twin Stars 星之煮食爐後大獲好評，今年TGC乘勢推出Little Twin Stars粉紫夢幻煎鍋，全新煎鍋連同兩款煮食爐配備充滿浪漫氣息的色調 — 薰衣紫和天空藍 ，限量版星之套裝將於會場率先與大家見面！同場亦有多款煤氣爐具低至6折，家品更以低至半價發售。
全新 TGC 廚櫃 首次現身家電．家居．博覽
除了全新星之套裝煮食爐及煎鍋外，TGC今年更展出全新 TGC廚櫃產品，新增廚櫃設計及安裝一條龍服務，以優質板材及五金配件，配襯無縫石枱面，結合TGC爐具度身訂造每個廚房，讓每位屋主享受一站式煤氣家居生活。即場預約上門度尺可享呎價7折優惠，更送贈精美禮品，與大家一同打造理想廚房。
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多個品牌家居用品
以會場優惠價及套裝優惠發售 ：
•匡橋懸浮鑊套裝優惠
•Senga鍋具低至7折
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•Blanc廚房用具低至半價
•樂信雙門雪櫃、金鼎洗衣機低至7折
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煤氣公司
展位編號：3F-E02