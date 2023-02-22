全面關懷 以人為本 恭喜時富金融服務集團首次獲得「企業可持續發展大獎」

時富金融今年慶祝集團成立50周年。作為一間專注財富管理的金融機構，時富金融一直秉持「以人為本、以客為先」的宗旨，滿足客戶投資理財需要，成就理想人生。時富金融副行政總裁及執行董事關廷軒表示：「其實，不論同事、客戶、甚至社群、環境，都離不開一個『人』字。時富金融最終極的核心價值，就是『全面關懷、以人為本』，為可持續發展傾力以赴。」

致力打造理想工作空間

集團秉持「人才」是致勝關鍵的理念，在關懷同事方面一直不遺餘力。作為「全面關懷」企業，時富金融致力打造最理想的工作環境，並提供適切的支援。為了讓員工產後能照顧家庭同時繼續在職場上發光發熱，集團於總部設置「哺乳室」全力支持母乳餵哺，寬敞的空間配備清潔消毒用品及空氣清新機，確保環境清潔、衞生，為哺乳期媽媽提供一個舒適寧靜，獨立的私人空間，於辦公時間內放鬆心情去準備母乳。另外，金融業瞬息萬變，工作壓力大，集團透過工作生活平衡政策，令同事工作得開心，盡展所長，例如集團是全港第一批提供生日假予同事的家庭友善企業。時富金融更會定期舉辦不同的員工活動及各類型培訓，包括主題式活動、健康講座、運動班等，增加同事間的溝通共融，對公司更有歸屬感之餘，更激發同事的鬥心。

