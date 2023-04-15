冀進一步融入國家發展大局 史立德：國安法助穩定香港局面

香港於2020年實施《香港國安法》後，對本港營商環境的影響尤其受到國際社會關注。廠商會會長史立德認為，國安法成為穩定香港整體局面的定海神針，否則香港仍處於困擾時刻，沒完沒了。面對海外形勢和營商挑戰，他作為商人亦要找出路求生，相信東盟國家、中東等地區均有發展潛力，同時期望香港進一步融入國家發展大局，幫助香港貨品打入大灣區市場。
史立德向本報表示，商界尤其需要穩定的社會環境，否則難以營商，「如果日日都喊打喊殺，如何去做生意呢？」他又指，環顧其他國家、政治不穩、比較動盪，都不會去，去當地旅行的人數都會少，強調不只是香港，其他國家也需要有安定的營商環境，才吸引到人前往。
回顧2019年反修例運動期間，他表示，當時不少海外客戶原計劃來港參加展覽或會面，但因香港情況而轉為觀望，最終取消行程。而過往立法會經常「拉布」，不少基建、工程、撥款等都被阻礙，「做生意，如不當機立斷，一過去，就無咗商機；同樣，管理一個地區，香港最緊張土地、房屋，當時都無解決房屋居住，當時停咗，就會出現斷層，令後面困難，對居住有壓力。」《香港國安法》於2020年實施。史立德形容，國安法成為穩定香港整體局面的定海神針。「如果沒有國安法，香港可能仍在很困擾的時刻，沒完沒了。」
新選舉改進民主
而全國人大於2021年再推動香港「完善選舉制度」，史立德在新制度下亦為選委之一。他稱，自己與廠商會另外10多名選委一同履行職責，盡量發揮選委作用，選出賢能管治香港和給予意見。他們同時要參與立法會選舉的候選人提名工作，「不是係人，阿豬阿狗都選，都要看理念，是否合乎發展、方向，才決定是否支持。」
他認為，新選舉制度只是向好的方面發展，如立法會議席較以前增加，「多了席位，亦代表多了人發聲，亦是民主的改進。」而選委和議員亦較以往更年輕，工作態度更積極，「不只關乎自己業界，有很多高水平的議員。」
惟海外有意見認為國安法實施後，有損香港的權利和自由，他認為只是海外媒體的渲染，對中國、對香港都不合理、不公道，「事實勝於雄辯，嚟睇下香港係咪咁嘅一回事！只要你不是刻意去違反香港法律，對於你沒有任何影響，香港是一個很自由的地方。」
批美要港貨標「中國製」是自打嘴巴
美國政府卻續對香港採取措施，包括要求港製產品改用「中國製造」標籤。史立德批評，美國單方面做法違反世界貿易組織的條例，特區政府亦繼續周旋和爭取。「你(美國)講香港不自由、不民主，要我哋一國兩制；但而家你自己打自己嘴巴。『香港製造』明明反映一國兩制，點解你要變咗『一國一制』，納入埋『中國製造』呢？」
他認為，事件反映美國當局雙重標準，惟現時香港工業的主要生產基地都在內地，除了食品、藥品、珠寶等行業外，事件對香港的實際影響不算大。
面對海外形勢和營商挑戰，特區政府近年積極開拓新興市場，特首李家超早前先後出訪中東和東盟國家，史立德亦曾隨團到泰國考察。他表示，商人須有敏銳的世界觀，「呢個市場做不到，當然要開發其他市場。不會坐以待斃。無飯食，就要諗邊度有飯食。」而過往本港出口一向由歐美帶動，但隨著「東升西降」，歐美情況都自身難保，「況且佢又唔想你好，妒忌你好。眾多打壓下，我哋做生意，一定要找出路求生。」
除了海外市場，史立德認為，香港亦應融入國家發展大局，將餅造大，否則難以發展。而粵港澳大灣區有達8,000萬人口，比加拿大全國還要多；而大灣區內同屬廣東人，飲食文化和背景相若，更易向大灣區居民推廣香港品牌的食品、藥物等貨品。他相信，隨著香港與內地恢復通關，未來兩地往返、經濟交流、只會愈來愈蓬勃，有助香港貨品打入大灣區。
史立德指，廠商會已恢復往內地和海外考察，包括上月前往雲南，本月7至10日亦在澳門舉辦工展會，下周亦會到馬來西亞和新加坡。他亦計劃在更多大灣區城市舉辦展會，以及往菲律賓、印尼、泰國等東盟國家考察。