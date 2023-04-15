冀進一步融入國家發展大局 史立德：國安法助穩定香港局面

香港於2020年實施《香港國安法》後，對本港營商環境的影響尤其受到國際社會關注。廠商會會長史立德認為，國安法成為穩定香港整體局面的定海神針，否則香港仍處於困擾時刻，沒完沒了。面對海外形勢和營商挑戰，他作為商人亦要找出路求生，相信東盟國家、中東等地區均有發展潛力，同時期望香港進一步融入國家發展大局，幫助香港貨品打入大灣區市場。 史立德向本報表示，商界尤其需要穩定的社會環境，否則難以營商，「如果日日都喊打喊殺，如何去做生意呢？」他又指，環顧其他國家、政治不穩、比較動盪，都不會去，去當地旅行的人數都會少，強調不只是香港，其他國家也需要有安定的營商環境，才吸引到人前往。 回顧2019年反修例運動期間，他表示，當時不少海外客戶原計劃來港參加展覽或會面，但因香港情況而轉為觀望，最終取消行程。而過往立法會經常「拉布」，不少基建、工程、撥款等都被阻礙，「做生意，如不當機立斷，一過去，就無咗商機；同樣，管理一個地區，香港最緊張土地、房屋，當時都無解決房屋居住，當時停咗，就會出現斷層，令後面困難，對居住有壓力。」《香港國安法》於2020年實施。史立德形容，國安法成為穩定香港整體局面的定海神針。「如果沒有國安法，香港可能仍在很困擾的時刻，沒完沒了。」

新選舉改進民主 而全國人大於2021年再推動香港「完善選舉制度」，史立德在新制度下亦為選委之一。他稱，自己與廠商會另外10多名選委一同履行職責，盡量發揮選委作用，選出賢能管治香港和給予意見。他們同時要參與立法會選舉的候選人提名工作，「不是係人，阿豬阿狗都選，都要看理念，是否合乎發展、方向，才決定是否支持。」 他認為，新選舉制度只是向好的方面發展，如立法會議席較以前增加，「多了席位，亦代表多了人發聲，亦是民主的改進。」而選委和議員亦較以往更年輕，工作態度更積極，「不只關乎自己業界，有很多高水平的議員。」 惟海外有意見認為國安法實施後，有損香港的權利和自由，他認為只是海外媒體的渲染，對中國、對香港都不合理、不公道，「事實勝於雄辯，嚟睇下香港係咪咁嘅一回事！只要你不是刻意去違反香港法律，對於你沒有任何影響，香港是一個很自由的地方。」