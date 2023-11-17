冬日滋味及酒店早鳥至抵優惠 探索本地聖誕勝地

灣景國際冬日好去處 與聖誕老人共度聖誕早鳥buffet
灣仔灣景國際將於今年12月24日起至26日，推出一連串聖誕節日限定優惠，包括灣景廳自助午/晚餐、聖誕派對到會、閃亮冬日住宿等等，期間更會有聖誕老人派發神秘「聖誕禮物」。聖誕節的儀式感除了要有聖誕禮物收，當然也要有聖誕大餐，酒店推出限定聖誕自助餐優惠，顧客只要於12月12日或之前訂座，並預繳全額費用，就可以早鳥優惠價享用自助午餐及晚餐。
除了自助餐優惠外，聖誕節當然不能缺少Staycation優惠，灣景國際推出閃亮冬日住宿，既有美食優惠又有住宿優惠，讓一眾食客、一家大小擁有一個特別的聖誕體驗。即使想留在家中或在公司舉行私人聚會，顧客亦可以選擇聖誕到會服務，享用冬日豐腴美饌。
樂「饗」節慶自助餐 享盡海陸饌宴
灣景廳推出「樂『饗』節慶盛宴」聖誕自助餐，除了繼續有最傳統的節日美食，燒聖誕原隻火雞伴自家製餡腸、蜜糖芥末燒聖誕火腿或煙豬柳、意大利聖誕麵包，以及燒美國特級肉眼扒。樂「饗」聖誕更以「海陸」主題展開聖誕序幕，無限輪流供應冰鎮波士頓龍蝦，即開生蠔、香草小龍蝦、加拿大鱈場蟹腳、鮮蜆、藍青口及翡翠螺等。
同時亦有各式熱食供應，包括鵝肝醬伴威靈頓牛柳、鵝肝醬芝士焗蠔、石斑龍蝦濃湯拉麵、避風塘鵝肝龍蝦仔炒飯、香煎鵝肝配黑醋醬及多士、焗法式田螺酥盒、焗海鮮釀蟹蓋等等。樂「饗」節慶盛宴無論是熱、冷食都應有盡有，讓各位食客恍如置身於肉食聖誕之中。
甜品也是灣景廳自助餐吸引之處，每年聖誕佳節，灣景廳總會推出聖誕限定款式甜品。今年的聖誕自助餐會推出聖誕蛋糕、聖誕樹頭蛋糕等，更新添今年以海陸為主題的甜品—鵝肝醬伴香檳啫喱，外觀晶瑩剔透，散發出輕淡甜美氣息。加上栗子慕絲蛋糕，令今個聖誕充滿冬日氣息。
灣景國際 灣景廳
電話：3909 9088 / WhatsApp：5721 2553
電郵： [email protected]
地址：香港灣仔港灣道4號灣景國際1樓
網址： https://theharbourview.com.hk/tc/dining
^已包括加一服務費，須預繳全數費用。
#不包含服務費，須按原價另收加一。
*需按供應情況而定。
*受條款及細則約束。