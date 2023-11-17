冬日滋味及酒店早鳥至抵優惠 探索本地聖誕勝地

灣景國際冬日好去處 與聖誕老人共度聖誕早鳥buffet

灣仔灣景國際將於今年12月24日起至26日，推出一連串聖誕節日限定優惠，包括灣景廳自助午/晚餐、聖誕派對到會、閃亮冬日住宿等等，期間更會有聖誕老人派發神秘「聖誕禮物」。聖誕節的儀式感除了要有聖誕禮物收，當然也要有聖誕大餐，酒店推出限定聖誕自助餐優惠，顧客只要於12月12日或之前訂座，並預繳全額費用，就可以早鳥優惠價享用自助午餐及晚餐。

除了自助餐優惠外，聖誕節當然不能缺少Staycation優惠，灣景國際推出閃亮冬日住宿，既有美食優惠又有住宿優惠，讓一眾食客、一家大小擁有一個特別的聖誕體驗。即使想留在家中或在公司舉行私人聚會，顧客亦可以選擇聖誕到會服務，享用冬日豐腴美饌。

