冬日節慶味覺之旅 以創意與傳統烹調團聚時光

又到年尾，有感受到節日氣氛逐漸籠罩維港兩岸了嗎？聖誕燈飾亮起，家家戶戶都開始忙於籌備派對、預訂聚餐。在香港，節日與美食總是密不可分，一頓豐盛的自助餐，往往成為家人朋友共聚歡笑的核心場景。滿滿儀式感的大家為家人及好友們預訂好聚餐了嗎？今年，灣景國際的灣景廳以節慶傳統「樂『饗』聖誕新年自助盛宴」，結合可口可樂為傳統節慶餐桌注入充滿玩味的創意靈魂。
驚喜與玩味強烈視覺效果打卡之選
今年灣景廳的節日自助餐提升至全新層次。「樂『饗』聖誕新年自助盛宴」將於12月24至26日、31日及2026年1月1日推出，主廚團隊破格將「可口可樂」融入多款晚餐菜式之中，帶來讓人意想不到的新奇滋味。例如「可樂慢煮和牛面脥配黑松露野菌汁」，以可樂慢火細燉，令肉質格外入味，再配上濃郁的黑松露汁，奢華中見玩味；「七味燒香雞」則以可樂的甜感平衡七味粉的香辣，撞出新鮮火花。就連甜品也充滿童趣，「瀑布可樂黑森林蛋糕」以可樂製造傾瀉而下的動感，款款都充滿驚喜及強烈視覺效果。
傳統角色不缺席環球味覺之旅
當然，節日的傳統精髓絕不缺席。晚餐時段必備的「烤原隻聖誕火雞」及「蜜糖芥末燒聖誕火腿」依然是餐桌主角，今年更華麗再升級，加入「西班牙式燒乳豬」及肉汁豐腴的「威靈頓牛柳」，還有無限暢享的「凍龍蝦」，陣容十足。午市則有較輕盈的「燒聖誕火雞胸」及「燒美國特級肉眼扒」等選擇。壓軸的甜品除了經典「聖誕樹頭蛋糕」，更有滿滿節日氣氛的「馴鹿朱古力香蕉蛋糕」及「藍苺雪球芝士蛋糕」，為盛宴畫上完美句號。
除了主題美食，整個自助餐陣容本身已是一場環球味覺之旅。冰鎮海鮮吧輪流供應即開生蠔、加拿大鱈場蟹腳等時令鮮味；日式刺身即點即切；晚市更設互動鐵板燒烤區，由廚師即場香煎羊扒、牛舌，以及備受矚目的香煎鴨肝。熱葷區匯聚中西佳餚，從西冷牛扒、香草羊髀到椒鹽魷魚、豬腳薑，應有盡有。甜品區除了無限量的Häagen-Dazs及Mövenpick雪糕，還有一系列節日限定甜點，滿足不同口味。
美食與聖誕體驗兩不誤神秘人物驚喜現身
節日歡樂不僅在於食物，更在於體驗。聖誕老人將於12月24日晚餐、25及26日午晚餐時段驚喜現身送上祝福並派發小禮物，特別適合一家大小共享溫馨時刻。酒店亦特別推出「閃亮冬日住宿假期」，於12月24至 26日期間入住，可享雙人節日晚餐及翌日自助早餐，讓賓客在維港畔的浪漫燈光下，全方位沉浸於節日氛圍之中。若想安坐家中舉辦派對，灣景國際亦提供「聖誕新年派對到會」服務，將烤原隻火雞、威靈頓三文魚、聖誕樹頭蛋糕等經典美饌直送府上，訂購滿$1,500更可享88折優惠。
訂座或查詢 : 灣景國際 灣景廳
電話：3909 9088 / WhatsApp:5721 6610
電郵：[email protected]
地址：香港灣仔港灣道4號灣景國際1樓
網址：灣景國際 灣景廳