冬日節慶味覺之旅 以創意與傳統烹調團聚時光

又到年尾，有感受到節日氣氛逐漸籠罩維港兩岸了嗎？聖誕燈飾亮起，家家戶戶都開始忙於籌備派對、預訂聚餐。在香港，節日與美食總是密不可分，一頓豐盛的自助餐，往往成為家人朋友共聚歡笑的核心場景。滿滿儀式感的大家為家人及好友們預訂好聚餐了嗎？今年，灣景國際的灣景廳以節慶傳統「樂『饗』聖誕新年自助盛宴」，結合可口可樂為傳統節慶餐桌注入充滿玩味的創意靈魂。

驚喜與玩味強烈視覺效果打卡之選

今年灣景廳的節日自助餐提升至全新層次。「樂『饗』聖誕新年自助盛宴」將於12月24至26日、31日及2026年1月1日推出，主廚團隊破格將「可口可樂」融入多款晚餐菜式之中，帶來讓人意想不到的新奇滋味。例如「可樂慢煮和牛面脥配黑松露野菌汁」，以可樂慢火細燉，令肉質格外入味，再配上濃郁的黑松露汁，奢華中見玩味；「七味燒香雞」則以可樂的甜感平衡七味粉的香辣，撞出新鮮火花。就連甜品也充滿童趣，「瀑布可樂黑森林蛋糕」以可樂製造傾瀉而下的動感，款款都充滿驚喜及強烈視覺效果。