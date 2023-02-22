創建宜居 永續共融 恭喜香港房屋協會首次獲得「企業可持續發展大獎」

可持續發展已成為本地以至全球企業的業務發展目標之一。香港房屋協會（房協）由1948年成立至今，擔當著「房屋實驗室」的角色，以創新思維應對不同年代的房屋需求，為市民提供可負擔的優質居所外，更透過應用新科技及多元社區服務，與各界協力，積極推動可持續發展。今年是房協75周年，一連串的慶誌活動亦以「創建宜居．永續共融」為主題。
制定有效的環境、社會及管治策略
為確保可持續發展行動的優次與房協的策略目標相符，並將之融入企業文化，房協成立跨部門的「可持續發展工作小組」，在房屋發展、物業管理及相關服務、社區建設、培育人才及機構職能等領域實踐可持續發展理念。另外，房協於2022年加入環境局的「碳中和」夥伴計劃，當中包括在轄下屋邨的公共地方採用節能設施，並不時與環保組織合作，向居民宣揚環保訊息，鼓勵他們身體力行參與環保活動。
採用創新科技興建房屋及優化屋邨管理
在興建房屋方面，房協運用先進科技及嶄新建築法，例如「組裝合成」建築法（MiC）、建築信息模擬（BIM）等，減少建築廢料、增加環保效益、減少施工對環境的影響、優化規劃及建築過程。在轄下屋邨設施翻新或改裝工程中，會在可行的情況下引入能源效益更佳的設備和運作系統，並逐步在轄下停車場安裝更多電動車充電設施。
投放資源推動社區可持續發展
房協致力推動跨代共融的社區，除了在屋邨重建規劃中加入長者房屋，讓社區人口更加多元外，亦在轄下屋邨增設無障礙設施。在軟件方面，早於1998年，房協組織熱心員工及其家屬成立「房協愛心隊」，在工餘時間服務弱勢社群；近年，亦成立「房協友里」團隊，安排專業人士，在轄下屋邨提供長者友善及社區支援服務，提升居民的生活水平。
帶動社區實踐可持續發展
房協作為一間肩負社會責任的機構，積極與持份者攜手為香港的可持續發展作出貢獻，當中包括將於今年舉辦「環境、社會、管治（ESG）社區計劃」，作為75周年誌慶活動之一，透過遊戲平台鼓勵三萬多戶出租屋邨居民開展健康和可持續的生活方式。有關計劃會將參與者的日常綠色生活行動數碼化，提供獎賞、現金券和來自不同商户的折扣等獎勵，鼓勵住戶實踐家居減碳、社區回收，以及其他有助推動可持續發展的行動。