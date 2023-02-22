創建宜居 永續共融 恭喜香港房屋協會首次獲得「企業可持續發展大獎」

可持續發展已成為本地以至全球企業的業務發展目標之一。香港房屋協會（房協）由1948年成立至今，擔當著「房屋實驗室」的角色，以創新思維應對不同年代的房屋需求，為市民提供可負擔的優質居所外，更透過應用新科技及多元社區服務，與各界協力，積極推動可持續發展。今年是房協75周年，一連串的慶誌活動亦以「創建宜居．永續共融」為主題。

制定有效的環境、社會及管治策略

為確保可持續發展行動的優次與房協的策略目標相符，並將之融入企業文化，房協成立跨部門的「可持續發展工作小組」，在房屋發展、物業管理及相關服務、社區建設、培育人才及機構職能等領域實踐可持續發展理念。另外，房協於2022年加入環境局的「碳中和」夥伴計劃，當中包括在轄下屋邨的公共地方採用節能設施，並不時與環保組織合作，向居民宣揚環保訊息，鼓勵他們身體力行參與環保活動。

