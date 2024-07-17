創校三十五載繼往開來 都大提供專業多元課程 切合社會人才需要

香港都會大學（都大）成立35年，由昔日的香港公開進修學院，發展為一所具活力、全面的綜合型大學，以教育、研究和服務社會為三大核心範疇。作為本港唯一一所具自我評審資歷的自資大學，都大一直緊貼市場脈搏及行業需求，靈活開辦優質的專業課程，在提供全日制學士學位、深造學位的同時，亦發展兼讀制課程。今年都大更成功獲批為本港首間應用科學大學，致力開辦結合理論和實踐的應用課程，培育應用能力和知識兼備的人才，同時提升職業專才教育地位。都大的學生人數一直為自資院校之冠，自創校至今，畢業人數已達150,000人，為本港及大灣區的發展及社會各行各業貢獻力量。



聯招九大唯一自資院校 都大為九所「大學聯招辦法」（聯招）參與院校中唯一一所自資院校，屬下五個學院，包括人文社會科學院、李兆基商業管理學院、教育及語文學院、護理及健康學院，以及科技學院，共推出多個專業及應用課程，畢業生資歷受本地及國際認可，部分更獲專業團體及協會的認證。都大同時提供多元學習機會，包括海外交流活動，致力培育學生全人發展，兼具切合社會需要的專業知識。 於2024/25學年，都大開辦46個聯招課程，當中20個為「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）的本科課程，提供1,280個受資助一年級入學學位，為自資院校之冠。

今年推新音樂媒體及建築管理學士課程 2024/25年度，都大將開辦兩項全新學士學位課程，包括「新音樂及互動娛樂榮譽文學士」及「建築管理及工料測量學榮譽理學士」課程。其中「新音樂及互動娛樂榮譽文學士」為本港首創並注重混合互動娛樂發展，包含互動和計算技術、視覺藝術和音樂等跨學科知識。另一個「建築管理及工料測量學榮譽理學士」新課程，乃根據香港測量師學會工料測量和香港營造師學會制定的標準而設計。 入學要求及獎學金制度 入學要求方面，都大最低入學成績要求為「332A22」。大學亦設有入學獎學金獎勵成績優異的新生，經大學聯招錄取的學生，如於香港中學文憑考試任何一個甲類科目取得5*或5**級的成績，可獲每科港幣4萬的摘星入學獎學金。