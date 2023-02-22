創造品味生活 實現碳中和願景 恭喜香港興業國際集團有限公司連續兩年獲得「企業可持續發展大獎」

香港興業國際集團有限公司（「香港興業國際」）一直秉持「創造品味生活」的企業理念，將環境、社會及管治及可持續發展的基因植根各項業務和項目中。作為負責任的企業公民，香港興業國際決心在可持續發展道路上更進一步，集團根據聯合國可持續發展目標為各種環境、社會及管治參數設定了目標，並制定相關政策和指導方針。此外，香港興業國際已開始研究由氣候相關財務揭露工作小組（TCFD）制定的報告標準，並設定更高的環保目標和承諾，以實現碳中和的願景。

集團深信可持續發展是推動企業和社區發展的最重要途徑，因此採取全方位的經營策略，積極回饋社會，推動可持續發展，創造更美好的生活環境。為了履行環保責任，香港興業國際一直積極實踐綠色營運，並制訂了環保目標，盡力將能源和用水效益提升至最高水平，減少排放和浪費。在發展綠色金融方面，香港興業國際與中銀香港、建行（亞洲）和上海商業銀行簽署總額達24億港元的可持續發展表現掛鈎貸款，表現出對長期可持續發展的承諾。

積極舉辦及參與社區活動

秉承集團的環境、社會及管治主題——「HKRI All-In 樂力做」精神，香港興業國際積極舉辦及參與各種社區活動，透過義務工作及物資贊助及捐款等方式，深入社區服務有需要人士，尤其是長者及弱勢家庭。同時，集團大力支持非政府機構，為社區謀福祉，例如今年集團從日本引入長者棒式足球運動，希望藉推廣這項運動，讓長者打破隔膜及身體障礙，重拾運動的樂趣，同時改善健康。

另外，集團不時在社區舉辦環保回收、綠色耕種及其他活動，推動環保之餘，又可建立和諧社區。而作為綠色可持續建築的推動者，集團亦在香港及內地舉辦建築設計比賽，鼓勵年青建築或設計人才發揮創意，將可持續建築方式融入設計當中。