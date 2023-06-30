北疆看風景 南疆看人文 中旅社呈獻 熱爆新疆全域深度遊

「讀萬卷書，不如行萬里路」，北上旅遊景點選擇多，大家愈玩愈刁鑽，長線遊需求愈趨旺盛。例如分屬夏天旅遊熱點的新疆，內地相關長線旅行團甚至深度遊詳情攻略等網上詢問度極高。有見及此，中旅社特別推出新疆旅遊系列，大家可選擇感受草原風光的北疆8天純玩團，或是體驗維吾爾族風情南疆10天團，如果時間充裕的話，更可以來一個南北疆全域20天純玩深度遊！

世外桃源：賽里木湖、巴音布魯克、

獨庫公路、獨山子大峽谷8天純玩團

此團精選北疆美景，包括中國唯一濕地與天鵝自然保護區的巴音布魯克、被《中國國家地理》評選為「縱貫天山脊樑的景觀大道」的獨庫公路，以及曾榮登國家地理雜誌，全中國最美公路獨庫公路第一景「獨山子大峽谷」。行程安排多處國家5A級景區的全景遊覽，既有草原風光，也有雄偉峽谷風光；加上獨庫公路段升級安排7座上汽大通商務車(只坐5人)，確保團友享舒適車程，沿途更不定時供應新疆新鮮特產水果，也安排當地特色小吃。住宿方面，此團在烏魯木齊會入住五星級烏魯木齊環球大酒店或2023年新開業喜來登酒店(或同級)。團號：CXDZD

熱情好客：南疆羅布人村寨、庫車大峽谷、

卡拉庫里湖10天南疆胡楊純玩團

有著3,000年悠久歷史的塞上胡楊，有「英雄樹」之譽、被形容為「活著千年不死、死後千年不倒、倒下千年不朽」，而世界近九成胡楊在中國，中國90%的胡楊更在新疆！此團正好帶大家暢遊南疆3大胡楊林，包括羅布人村寨、塔里木胡楊林公園和巴楚紅海胡楊林，加上預留充足時間予團友欣賞拍攝，層林盡染，美輪美奐盡收眼底。行程也包括欣賞輪台金胡楊，是金秋戈壁深處的萬畝胡楊林，是塞外邊疆獨有的山水畫卷，亦會深入帕米爾高原，欣賞冰山之父慕士塔格峰下卡拉庫里湖的迷人風光，當然少不了新疆特色大盤雞和炭燒烤羊串，還會特別安排在喀什的維吾爾族家庭作客，零距離感受維吾爾族的熱情好客！團號：CXHKD



南北疆(烏魯木齊、禾木、喀納斯、

庫車、喀什)20天深度純玩團

如果想全方位體驗新疆，這個南北疆全域深度遊便最適合不過！團友可欣賞北疆壯美自然風光，包括神秘之旅喀納斯、原始最美村落禾木、天山明珠賽里木湖、黑色莽原喀拉峻草原與富饒之泉巴音布魯克天鵝湖。行程也會踏足南疆多彩民族風情，如探訪龜茲古國、感受喀什葛爾老城、蒼茫帕米爾高原、慕士塔格峰與卡拉庫里湖俊美相依，在細味壯闊的歷史感之餘，像最美湖泊的喀納斯、最美鄉村的禾木、地質奇觀可哥托海、梨城庫爾勒、羅布人村寨、巴楚水上胡楊、庫車大峽谷及喀什古城等，將新疆的自然人文多角度呈現，保證體驗一生難忘。不得不提，此團提供豐富特色美食體驗，如新疆烤肉、抓飯、烤全羊、大盤雞、烤包子，西域美食一網打盡。團號：CXBKD

網址： https://ww1.ctshk.com/zh/

查詢：2998 7888