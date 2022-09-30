千色Citistore激拼購物日 CINNAMOROLL露營用品限時換購

今個秋天，帶住CINNAMOROLL一起出走露營！適逢CINNAMOROLL二十周年，千色Citistore全新推出限定「CINNAMOROLL 露營樂悠遊」產品換購，當中包括精美摺疊式餐具套裝、露營椅、輕便摺疊式帳篷及防水野餐墊等露營必需用品。

推廣期內於千色Citistore或C生活購物淨值每滿HK$300，憑限定價換購「CINNAMOROLL 露營樂悠遊」產品，每次最多可換購每款各1件，數量有限，換完即止。CU APP會員更可憑額外優惠價換購。除此之外，各千色Citistore店內均設有「CINNAMOROLL 露營樂悠遊」影相打卡位，一眾粉絲可與CINNAMOROLL一起打卡合照。

此外，一年一度千色Citistore激拼購物日將由即日起至10月11日於全線千色Citistore舉行！除了CINNAMOROLL露營樂悠遊限時換購，另一個激拼購物日的重點當然是減價優惠，店內貨品及宣傳單張內之特價貨品可享有額外9折，小家電貨品額外95折。此外，由即日起至11月2日，憑東亞銀行信用卡於千色Citistore簽賬滿HK$600即可獲得千色Citistore HK$50購物禮券1張。於激拼購物日期間更可享指定優惠貨品額外95折優惠，盡享雙重購物禮遇。