南區推大熊貓主題活動推廣旅遊及文化 鄭港涌：大熊貓可當國家「親善大使」

中央送贈的大熊貓上周四(26日)抵港，牠們正接受最少30日隔離檢疫，與公眾見面仍有一段時間，但大熊貓亦已成帶動社區大好契機，本月下旬已出現相關活動。南區區議會近水樓台，把握與大熊貓是「鄰居」的優勢，推出熊貓主題活動，把熊貓元素帶入國慶；更積極商討舉辦大熊貓探訪團。南區民政事務專員鄭港涌相信，大熊貓活動配合其他社區推廣措施，不只推廣南區旅遊及文化，更可成為推廣國家成就的「親善大使」。記者：李朗僑 南區區議會於上月20日至11月推出了「處處有熊貓」活動，慶祝國慶75周年；包括推出「熊貓巴士」穿梭南區；邀商戶推出熊貓造型的大菜糕、竹造型椰汁芝麻糕等糕點。區內香港仔海濱長廊、鴨脷洲風之塔公園等景點亦設熊貓打卡點。

南區民政事務專員鄭港涌表示，今年國慶活動因中央送贈大熊貓及港產龍鳳胎出生，令人感到既開心又興奮；推出熊貓活動不只是呼應市民期待的心情，亦是慶祝國慶75周年及推動大熊貓熱潮的熱身。他續指，首階段活動集中把熊貓元素融入南區特色，其中糕點商戶推出的熊貓造型糕點反應熱烈，「有商戶話推出(熊貓造型糕點)之後，接單接到有啲壓力。」他相信，熊貓熱潮可配合同期推出的區內推廣活動，如內附優惠券、介紹區內主題旅遊路線的小冊子；從而吸引人到南區感受舒適好玩的感覺， 同時看看熊貓。

南區是熊貓之家 鄭港涌又指，海洋公園位於南區內，形容「南區係熊貓之家，18區嚟講我哋當仁不讓」。至於南區還有甚麼地方具潛力，可融入熊貓元素？鄭港涌指，赤柱、薄扶林區、數碼港都是人流眾多具潛力的地點，南區亦會積極與海洋公園商討為區內居民舉辦大熊貓探訪團，推廣保育意識。 大熊貓助推廣國家成就 除了可帶動區內人流外，鄭港涌認為大熊貓同時是推廣國家成就的好契機，相比嫦娥六號探月成功、奧運有好成績等國家成就，大熊貓可成為「親善大使」，以軟性的角度向公眾推廣國家在保育方面下過的功夫；而市民則可以直觀方式感受大熊貓，並喚起他們對國家源遠流長的文化之關注，增加國家認同感。