口氣原來同胃氣有關？ 解構4大口氣根本成因 專家分日享除口臭方法

相信很多人都曾遇上口氣問題，尤其在早上起床時更為明顯，而口氣問題亦為社交生活帶來莫大困擾。勤力刷牙去除口腔細菌、食用薄荷糖等都去除不了的頑固口氣，原來跟腸胃有關？即睇4大口氣根本成因，從根源擊退口氣！

深入解構4大口氣根本成因

口腔問題：據調查，超過80%的口氣來自口腔問題，如蛀牙、牙齦炎、牙周病、舌苔過厚、口腔衛生欠佳等都會導致口源性口氣，牙縫、舌苔等藏有食物殘渣及厭氧菌，經過發酵及分解，使口腔發出異味。

腸胃問題：口氣問題跟人體的消化系統息息相關，消化不良代表腸臟蠕動不佳，消化系統內產生大量氣體，形成胃氣。由於胃氣已混和胃酸和食物本來的氣味，產生出來的胃氣亦成為口臭的氣味來源。此外，腸胃較差的人士亦可能伴隨便秘問題，令毒素積聚體內，成為口臭的成因之一。

不良飲食及習慣：食無定時，飲食習慣不規律，經常吃重口味及剌激性食物如大蒜、洋蔥、咖喱、韭菜等，以及有飲酒和吸煙習慣，都會造成口臭問題。

肺及鼻腔問題：因口、鼻、咽喉是相通的。患有鼻腔疾病如鼻竇炎、鼻蓄膿等的異味有機會透過口腔散發，形成口氣。

