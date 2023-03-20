口氣原來同胃氣有關？ 解構4大口氣根本成因 專家分日享除口臭方法

相信很多人都曾遇上口氣問題，尤其在早上起床時更為明顯，而口氣問題亦為社交生活帶來莫大困擾。勤力刷牙去除口腔細菌、食用薄荷糖等都去除不了的頑固口氣，原來跟腸胃有關？即睇4大口氣根本成因，從根源擊退口氣！
深入解構4大口氣根本成因
口腔問題：據調查，超過80%的口氣來自口腔問題，如蛀牙、牙齦炎、牙周病、舌苔過厚、口腔衛生欠佳等都會導致口源性口氣，牙縫、舌苔等藏有食物殘渣及厭氧菌，經過發酵及分解，使口腔發出異味。
腸胃問題：口氣問題跟人體的消化系統息息相關，消化不良代表腸臟蠕動不佳，消化系統內產生大量氣體，形成胃氣。由於胃氣已混和胃酸和食物本來的氣味，產生出來的胃氣亦成為口臭的氣味來源。此外，腸胃較差的人士亦可能伴隨便秘問題，令毒素積聚體內，成為口臭的成因之一。
不良飲食及習慣：食無定時，飲食習慣不規律，經常吃重口味及剌激性食物如大蒜、洋蔥、咖喱、韭菜等，以及有飲酒和吸煙習慣，都會造成口臭問題。
肺及鼻腔問題：因口、鼻、咽喉是相通的。患有鼻腔疾病如鼻竇炎、鼻蓄膿等的異味有機會透過口腔散發，形成口氣。
專家：去除口臭胃氣需抑制口腔細菌
要解決口氣胃氣問題，除了早晚刷牙、牙線，刷舌苔，定期口腔檢查與洗牙預防外，市民亦可從飲食中入手。註冊藥劑師鄧偉培表示，如想去除口氣可避免進食一些容易造成口臭的食物，如攝入過多肉類或蛋白質。
此外，攝取適當營養素同樣重要。鄧偉培建議市民日常可攝取含單寧酸、兒茶素及維化命C的食物，如蔓越莓，有助抑制口腔細菌增長，減少牙齦問題及口氣形成。與乳酸菌一同食用，則可改善以肉類飲食為基礎的人士之腸道菌群生態，提升腸胃消化能力，減低形成胃氣的機會。而天然薄荷是具有強力消除異味功能的草本植物，為去除口臭的天然之選。
專家建議受口氣困擾的人士可多補充上述營養素，亦可選用坊間含薄荷、蔓越莓、沙棘油及乳酸菌等天然成分的產品。從根本原因有效化解胃氣及殺滅口腔細菌，同時解決兩大口氣根源，使口氣清新之餘，同時提升胃部健康。
尚護健的口健樂針對2大口氣根源問題，獨有的爽胃配方含日本乳酸菌及沙棘油，針對因消化不良、胃氣過多而引致長期氣味上流的口氣問題，快速到達腸道，提升胃部健康。亦能緩化胃氣脹，健腸助消化，無藥性成份及無糖配方，可每天食用，每天只需1粒，即可維持清新口氣。產品於萬寧口腔護理貨架有售。