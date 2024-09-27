召集各位旅人！香港秋季旅遊博覽會2024 驚喜禮遇浪接浪 隨時贏取5日4夜北海道雙人套票

與其四處找尋旅遊優惠，倒不如直接親臨由香港旅遊業議會及深圳市旅遊協會協辦的「香港秋季旅遊博覽會2024」！今屆旅遊博覽由即日起至9月29日在香港會議展覽中心舉行，為期3日的旅遊博覽除了邀請多位嘉賓舉行逾20場旅遊分享會外，更有一連串驚喜優惠等候大家，當中包括憑 Mastercard消費滿指定金額更有機會贏取5日4夜北海道雙人套票、雙人來回機票、酒店住宿及旅遊套票等！ 逾300個參展商

優惠驚喜連連

稱得上「旅遊優惠集中地」當然甚有份量，逾300間知名企業及旅遊局澳門旅遊局、韓國觀光社、KKday、港鐵公司、新加坡航空、中國旅行社、永安旅遊、東瀛遊、永東旅行社、美麗華旅遊等參展，推出多項破抵價優惠。

香港永安旅遊有限公司

(展位︰TJ01-02，05-06)

限時勁減全線優惠

優惠1︰

展場精選旅行團（長線、亞洲及中國線）可享最高勁減HK$3,000

優惠2︰

每日限定•激筍至抵旅行團可享最高勁減HK$900

刮刮卡大抽獎

分分鐘贏走各地機票 除了一系列旅遊產品優惠，於博覽會會場內指定攤位以Mastercard信用卡憑單一發票消費每HK$500，即可獲得一次抽獎機會；消費金額達到HK$1,000則可獲得兩次抽獎機會，如此類推，每張發票最多可獲得10次抽獎機會。隨時贏取北海道滑雪度假村5日4夜雙人套票，東京、首爾、台北及曼谷的雙人來回機票等！

特設互動體驗區域 增添樂趣 優惠固然吸引，但博覽會的互動體驗區亦相當嶄新，讓大家以輕鬆有趣的方式認識各國文化，包括國茶文化體驗旅遊、滑雪旅遊及遊學團等，供大家能親身探索這些獨特的文化魅力，深入體驗茶道藝術和冰雪運動及遊學團的精彩體驗。 主題旅遊成熱門之選 聚焦旅遊體驗 近年市民大眾轉趨「主題式體驗」旅遊，「香港秋季旅遊博覽會2024」將夥拍參展商於展期內舉辦超過20場旅遊分享會，涵蓋不同「主題式體驗」的旅遊資訊，包括近年備受矚目的茶文化養生旅遊、北上大灣區旅遊、全亞洲首個「盲盒旅行團」、神秘國度之旅、冰火交融郵輪之旅、探尋音樂與美食之旅、以及大熱非洲動物大遷徙之旅等等，讓大家開啟不一樣的旅遊體驗。